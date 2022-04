„Za první branky jsem opravdu rád. Že to skončilo hattrickem, je taková třešnička na dortu,“ komentoval svůj počin zkušený borec, který fotbalově vyrostl v FK Mladá Boleslav a dospělých měnil dres po dlouhých dvanácti letech. Redakce jej v konkurenci dalších čtyř třígólových hráčů uplynulého hracího dne zvolila Kanonýrem Deníku.

Už jste zjišťoval, jaká v Bousově taxa za hattrick?

Taxu jsem již zjišťoval, čeká mě placení za první gól, ale za hattrick prý budu odměněn já lahvinkou dolnobousovského rumu.

Podle trenéra Holuba jste určitě rád, že jste trumfl Zdeňka Bělíka, který se prosadil už v jednom ze předešlých zápasů… Je to tak?

Za Zdeňka, který už se prosadil dřív, jsem byl šťastný. Určitě to neberu tak, že bych ho trumfnul, on z nás dvou je totiž ten lepší fotbalista.

Kdy naposledy se vám podařil tak střelecky plodný zápas? Na podzim to za Rejšice, kterým se vůbec nedařilo, nejspíš nebylo, že?

Upřímně si nepamatuji, kdy naposledy jsem zažil podobně plodný zápas. Už to pár let zpátky bude. Na podzim jsem byl maximálně dvougólový, shodou okolností proti DBSK.

Četl jsem, že jste bral váš odchod z Rejšic trpce. Co bylo důvodem?

Odchod jsem trpce bral, protože to bylo po dvanácti letech a bylo to trošku nečekané. Důvodem bylo rozhodnutí nového trenéra, který se rozhodl pracovat s jinými hráči. Rejšice samozřejmě dál sleduji a přeji jim, aby byly úspěšnější než na podzim.

Jak se těšíte na červnový vzájemný zápas?

Samozřejmě se těším. Nestihl jsem se se všemi lidmi v Rejšicích rozloučit, tak snad bude po zápase čas to napravit.

V Zárybech se po dvaceti minutách zdálo utkání „hotové“, ale domácí vás brzy vyvedli z omylu, že?

Začátek utkání jsme měli výborný, pak jsme bohužel zbytečnými chybami domácí nechali vrátit do zápasu. O půli jsme si řekli, že se musíme vrátit ke hře, kterou jsme se prezentovali v prvních minutách a věřili jsme, že přidáme další branky a vyhrajeme.

Z parádních akcí, které předcházely vašim gólům, se zdá, že jste spolu se Zdeňkem s novým týmem zcela sehraní…

Na první dvě branky mi přihrál shodou okolností Bělda, za ty společné roky na hřišti o sobě víme skoro poslepu. Tím, že je v DBSK spousta kvalitních fotbalistů, sehrání přišlo rychle a přirozeně. Na hřišti o sobě už všichni víme a víme, co můžeme jeden od druhého očekávat. V každém zápase si dokážeme vytvořit dost šancí. Věřím, že tak budeme pokračovat, i když nás teď čekají soupeři z horní poloviny tabulky.

Vaše zabydlování se v novém týmu tedy probíhá hladce?

Podle mě jde skvěle. Našli jsme zde skvělou partu, která spolu drží, jak na hřišti, tak i mimo hřiště. Jako nováčci jsme museli se Zdeňkem zpívat, vybrali jsme ke společnému duetu píseň Pár přátel od Michala Davida a myslím si, že i to nám pomohlo k dobrému zapadnutí do kabiny.

V utkání jste od spoluhráče schytal i pořádnou ránu míčem do hlavy. V první chvíli to vůbec nevypadalo dobře. Jak vám bylo?

Musím přiznat, že se mi chvíli za lajnou hlava motala. Naštěstí to brzy přešlo a mohl jsem se do zápasu vrátit.

Jste rozeným střelcem nebo kde je vaše místo v sestavě?

Moje místo je ve středu zálohy, směrem do ofenzívy, na bránění jsem nikdy úplně nebyl (smích). Rozený střelec určitě nejsem, ale vždy jsem se k tomu nějakým způsobem dokázal ve vápně přimotat. Vždy jsem razil heslo, že není důležité být ve vápně první, ale být tam ve správnou chvíli.

Co děláte, pokud zrovna nehrajete fotbal? Máte nějaké koníčky?

Pokud ho zrovna nehraji, tak ho trénuji u přípravek v FK Mladá Boleslav s už několikrát zmiňovaným Zdeňkem. Dalším velkým koníčkem je běhání, v minulém roce jsem byl i na pár závodech, ale nyní má stoprocentně přednost fotbal. Rád odpočívám u dobrého seriálu či filmu.

Máte v jednatřiceti letech ještě nějaké fotbalové cíle, či nesplněné sny?

Ve fotbale mám dva hlavní cíle: být zdravý a mít z fotbalu radost. To teď mám a věřím, že to tak bude dál.