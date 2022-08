Odliv hráčů byl opravdu mohutný. Tak třeba namátkou – Jegor Cykalo podepsal profesionální smlouvu v Teplicích, kde hraje za rezervu, brankář Christian Fülöp je na hostování v Českém Brodě, Ondřej Bičiště ukončil hostování a odešel do Dobrovice, Oleksander Tarasiuk zamířil do Záp, Pavel Prokorát do Kosmonos a Lukáš Plucha do Brandýsa nad Labem. Jiří Horák pro změnu hostuje na půl roku v Dobrovici.

„Vzhledem k tomu, že letní pauza je podstatně kratší než zimní, tak to bylo krkolomné. Jednou už jsme v podobné situaci byli, takže jsme na to nějakým způsobem byli připravení. Nakonec jsme dokázali tuhle výměnu „kulový blesk“ zrealizovat. Určitě je to náročné, nechtěli bychom to prožívat každého půl roku,“ popisuje Dvořák.

Do Horek tak přišel brankář Lukáš Jíra z Benátek nad Jizerou, Matěj Novotný z Krnska, Ondřej Macek z Benátek nebo Dominik Machů z Dobrovice. Z hostování se navíc vrátil David Váňa a z Německa Stanislav Haluška. Zahraniční posilou byl zase Malengo Mvibululu Djo. Největší posílení ale přišlo do klubu v podobě bývalého ligového útočníka Jana Blažka!

„Je to pro nás výrazná posila. V této chvíli je zraněný, ale v útočné fázi pro nás bude určitě velkou posilou,“ říká Dvořák na konto někdejšího hráče Liberce a Slavie.

Co se týče početnosti, získaly ale Horky nejvíce hráčů z Poříčan. Odtud přišla hned čtveřice fotbalistů ve složení Michal Houžvička, Jiří Kabyl mladší, David Pergl a Patrik Zolotuchin. Okolo Horek se navíc začala pohybovat také kontroverzní postava českého fotbalu Jiří Kabyl starší. Horky totiž od minulé sezony nemají stálého trenéra.

„Vedoucí týmu Aleš Dočkal působí jako trenér během zápasů na lavičce. Jiří Kabyl nám pomáhá s tréninkovými jednotkami,“ vysvětluje Dvořák a dodává, že klub už původně měl vyhlédnutého nového kouče.

„Trenéra dál sháníme. Byli jsme domluvení s Václavem Socherem, ale tomu momentálně nedovolí trénovat zdravotní stav, protože je po operaci kolene,“ popisuje manažer týmu. Zmiňovaný Kabyl starší se zase nemůže postavit na lavičku, protože kvůli vyšetřování úplatkářské aféry vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Ještě loni přitom vedl právě zmiňované Poříčany.

Horky každopádně vstoupily do nové sezony úspěšně. V prvním kole uspěly na půdě posledního vítěze krajského přeboru z Velimi a zvítězily 1:0. Trefil se Kabyl mladší. Až ve druhém kole vyšel loňský účastník divize střelecky naprázdno a s Kutnou Horou si rozdělil body po remíze 0:0.

„Jsme si vědomi toho, že krajský přebor se výrazně proměnil. Postoupili ambiciózní nováčci a sestoupila spousta týmů z divize. Myslíme si, že na rozdíl od minulých let bude krajský přebor velmi kvalitní soutěž. Tak k tomu i přistupujeme, kvalitu soutěže respektujeme. Rádi bychom se ale pohybovali v horních patrech tabulky,“ zakončuje s výhledem na zbytek sezony Dvořák.

