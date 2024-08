„Soupeře musím pochválit za urputnost, s jakou dobře a organizovaně bránili, dokud jim vydržely síly, což bylo zhruba do pětapadesáté minuty,“ postřehl hrající trenér Rejšic Jan Flachbart. „Pak už bylo vidět, že jsme na tom kondičně lépe, dokázali jsme konečně proměnit i nějaké šance a v závěru jsme domácí jednoznačně přehrávali,“ dodal 46letý internacionál, pro kterého to byla premiéra v rejšickém dresu.

Po téměř hodině hry po rychlé akci nestárnoucího Mynáře přihrála jivinská obrana nešťastně Pavlu Nohýnkovi, který obstřelem Popovyče poslal favorita do vedení.

Nováček musel začít tlačit, jenže žádnou šanci si za celý zápas nevytvořil. Vyslal jen několik střel z dálky, asi nejlepší parametry měla Jarolímova vedle rejšické brány. Z jivinských chyb a laciných ztrát těžily do otevřené obrany Rejšice. Kühmelovu ránu zpoza šestnáctky v 63. minutě vyrážel domácí brankář s námahou na roh, Nohýnkovu tečovanou do protipohybu řešit nemohl a nakonec ani nemusel, proletěla těsně kolem odkryté tyče.

V 80. minutě Rejšice přidaly pojistku, když nestárnoucí Radek Mynář skvěle načasoval kolmici na Filipa Chládka a ten po necelé čtvrthodině na hřišti zakončil samostatný nájezd kličkou Popovyčovi a zásunem do prázdné brány – 0:2.

Na rozdíl od jiných krajských dějišť udeřila na severu bouře až na úplném sklonku zápasu a ačkoliv se již notnou dobu předtím hrálo téměř za tmy, stačil se zápas dohrát do konce.

„Rejšice sestoupily z A třídy, byl to úvod asi nejtěžší možný soupeř. My hrajeme pořád se stejným mužstvem od nejnižší soutěže. Je to zkušenost, uvidíme, jaké budou další zápasy. Můžu jen pogratulovat dobře hrajícímu soupeři k vítězství,“ shrnul domácí trenér František Hajlich.

Jivina – Rejšice 0:2 (0:0)

Branky: 60. Nohýnek, 80. Chládek. Rozhodčí: Říha. ŽK: 0:2. Diváků: 177. Střely na bránu: 2:7. Rohy: 0:5.

Jivina: Popovyč – Klouček (31. Nevyhoštěný), Krejza, Zavrtal, Bajer – Vrabec, Schöft, Kutňak (46. Novotný), Matoušek, Nemšovský – Jarolím (71. Nedvěd).

Rejšice: Jíra – Gracl (90. Vrána), Flachbart, Pečínka, Bobek – Nohýnek (75. Gereš), Kučera, Novák, Kühmel – Mynář (87. Kopecký), Pešta (66. Chládek).