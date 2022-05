Nejlepším kanonýrem víkendu se stal po čtrnácti dnech opět Michal Šťastný, který se podílel na vysoké výhře 8:1 pěčického béčka v Nemyslovicích hned pěti přesnými zásahy. My však v naší rubrice kanonýrů dáme prostor jinému střelci. Jiří Zajíček, kapitán Mnichovohradišťského SK, se sice trefil o víkendu pouze jednou, jeho gól z 94. minuty však znamenal pro jeho tým výhru 1:0. To všechno v souboji čtvrtého se třetí mělnickou Pšovkou. Oba celky si pak po vítězství domácích prohodily pozice v tabulce B skupiny krajské I. A třídy.

„My jsme byli fotbalovější a měli jsme i víc šancí, hosté ale hráli dobře zezadu a spoléhali na brejky,“ shrnul dění na hřišti domácí kapitán. Ten nakonec celý zápas rozhodl: „Byl to hodně šťastný gól. Já jsem v podstatě prodlužoval zeď, abych clonil brankáři. Martin Sabol mě ale nastřelil a já jsem tečoval míč do protipohybu brankáře,“ dodal Jiří Zajíček.

I. A třída: Zajíček odmítl tradiční výsledek soupeře ve čtvrté minutě nastavení

Gól tak odšpuntoval obrovskou vlnu domácí radosti. „Euforie to byla obrovská. Navíc jsme jim měli co vracet z podzimního zápasu, který jsme na jejich hřišti dohrávali v devíti. Měli jsme v sobě pořád pachuť, takže o to byla taková výhra sladší,“ směje se zkušený fotbalista.

Ten strávil většinu své kariéry právě v Mnichově Hradišti, z něhož si odskočil na pár sezon do nedalekého Kněžmostu. Před dvěma sezonami přemýšlel, že by svou kariéru posunul ještě o patro níže do třetí třídy. Nakonec se ale rozhodl pro návrat do černo-bílého dresu a svého rozhodnutí osmatřicetiletý kopáč nelituje: „Užívám si to plnými doušky. V Hradišti mám kolem sebe deset fotbalistů, takže si s nimi parádně zahraju. Navíc se nám daří i výsledkově, takže o to je to lepší.“

Jeho tým je aktuálně na třetím místě I. A třídy s dvoubodovou ztrátou na druhé Průhonice. Na vedoucí Sokoleč ztrácí Hradiště aktuálně bodů šest. „Jaro máme suprové, ztratili jsme body pouze za jednu remízu. O to víc mrzí nepovedený podzim, protože jsme mohli mít ještě větší šanci na postup,“ říká Zajíček.

Ale jinak u něj převažuje spokojenost: „Máme tady osmnáct vyrovnaných kluků, každý může nastoupit v základu. Ale kabina funguje skvěle, kdo zrovna nehraje, tak to prostě bere. Parta tady drží prostě pohromadě.“