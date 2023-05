Rejšice – Záryby 2:1 (0:0)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: Cenné vítězství po špatném výkonu.

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Vyrazili jsme bez tří hráčů základní sestavy. Na úkor všech obav ze zápasu jsem byl mile překvapen, když hráči z lavičky zastoupili spoluhráče na sto procent. Od začátku se kluci vrhli do zápasu a bojovali o cenné i potřebné body. V prvním poločase se hra v rychlém tepmu přelévala z jedné strany na druhou, přihlížejícím se musela líbit. V prvním poločase se moc šancí neurodilo, až na dvě stoprocentní domácích, které náš brankář se štěstím pochytal. Ve druhém pokračovala hra ve stejném tempu a nasazení. Gólů se diváci dočkali až ke konci. Po našem nedůrazu ve vlastním vápně jsme inkasovali v 70. minutě. Ani to hráče nesrazilo a vrhli se do útoku za vyrovnáním, což se nám podařilo v 81. minutě, kdy po pěkné akci a centru do vápna si domácí hráč srazil naší hlavičku do vlastní branky. Poté jsme měli ještě jednu velkou šanci zápas otočit, ale bohužel neproměnili. Vše spělo opět k remíze (pro Záryby by byla na jaře už pátou), ale bohužel v poslední minutě po rohu domácích se míč odrazil před naše vápno k soupeři, který nádhernou střelou z pětadvaceti metrů rozhodl. Opět jsme v závěru přišli o body.