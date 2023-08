Fotbalisté Rejšic prožili o víkendu znovuobnovenou premiéru v krajské I. A třídě. Loňské druhé místo o patro níže nakonec znamenalo po roce návrat do B skupiny druhé nejvyšší krajské soutěže.

V prvním kole vyválčily Rejšice bod na hřišti mělnické Pšovky. Po napínavém průběhu se nakonec zrodila remíza 3:3, přičemž všechny branky hostů vstřelil šestadvacetiletý Jakub Zörkler. „Začátek zápasu se nám přitom povedl, šli jsme do vedení, ale pak jsme na pětadvacet minut úplně vypadli z tempa. Nešla nám kombinace, měli jsme spoustu ztrát, a to nás stálo i hodně sil směrem dozadu,“ popisuje průběh úvodní pětačtyřicetiminutovky záložník Rejšic. Domácí převzali taktovku a pět minut před přestávkou srovnali na 1:1, což byl nakonec i poločasový stav.

„V kabině jsme si řekli, že se musíme vyvarovat chyb a že výkon do druhého poločasu musíme zlepšit. Ale hned po třech minutách jsme dostali gól po zbytečné standardce,“ hlásí Zörkler. Pro jeho tým byla situace ještě horší, když v 56. minutě zvýšil Jakub Pokorný svým druhým gólem v zápase už na 3:1 pro Pšovku. „Ale musím pochválit náš tým, že jsme nás to nepoložilo a nevzdali jsme se,“ upozorňuje Zörkler, který se obsadil do hlavní role zbytku zápasu.

Foto: Turnaj Nových Vsí pro hosty z Kolína a gólové hody v generálkách

Nejprve v 60. minutě krásnou dělovkou zpoza vápna snížil na 2:3 a pět minut před koncem zápasu z přímého kopu dokonce vyrovnal. „Moc jsem si nevěřil a chtěl jsem spíš centrovat. Ale Radek Minář mi řekl, že když mi to lepí, ať to zkusím přímo na bránu. Nakonec jsem rád, že mě k tomu takhle uhnal,“ směje se autor víkendového hattricku. „Jsem za tři góly samozřejmě rád. Ve čtvrtek jsme ještě měli s trenérem individuální nácvik střelby ze střední vzdálenosti, tak to hned přineslo ovoce,“ dodává Zörkler s úsměvem.

Vstup do sezony tedy Rejšicím vyšel napůl, s bodem mohou být jejich hráči spokojeni: „Vyhrát jsme si nezasloužili, ale kdyby se hrálo ještě o deset minut déle, tak se nám to možná povedlo, protože ke konci zápasu už jsme se do toho začínali dostávat.“

Předloňský pád o patro níže v Rejšicích nikdo opakovat samozřejmě nechce. „Moc se nám teď v létě nepodařilo posílit, naopak jsme zaznamenali ještě nějaké odchody, ale na polovinu tabulky bychom chtěli cílit i tak,“ prozrazuje klubové ambice na startu nové sezony Jakub Zörkler.

