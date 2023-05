Benátky B – Pěčice 0:2 (0:0)

Lukáš Došlý, trenér Benátek: „Utkání nám bohužel nevyšlo dle představ. Nešla nám kombinace, ztráceli jsme míče vlastní nepřesností a zbytečně častými nákopy. Chyběla nám odvaha na míči. Soupeř hrál celý zápas na brejky a byl nebezpečnější. Vstup do druhé půle rozhodl. Po zbytečné ztrátě míče a divokém odrazu od našeho obránce se dostal soupeř do šťastného úniku a šel do vedení. Chtěli jsme srovnat, ale neměli jsme přesnou mušku a v závěru dostali druhý gól. Dva zápasy doma a jen jeden bod, je jednoduše řečeno bída. Musíme makat, nic jiného nám lepší výkony nepřinese."

Ondřej Novák, kapitán Pěčic: „Utkání jsme začali celkem dobře. V prvním poločase jsme šli třikrát sami na bránu, bohužel ani jednou jsme nedokázali proměnit. Domácí jsme do větší šance nepustili, takže jsme šli do šaten za stavu 0:0. Druhý poločas začal stejně, jen se nám konečně podařilo proměnit šanci, díky které jsme vedli 1:0. Pak se hra vyrovnala, my jsme hrozili hlavně z brejků a poctivě bránili. Jedinou větší šanci domácích výborně vychytal navrátilec v sestavě Tomáš Dufek. Deset minut před koncem jsme konečně přidali pojistku a zápas už jsme měli do konce pod kontrolou. Pro nás důležité a zasloužené tři body. Čeká nás náročný program v podobě dvou středečních odložených zápasů, takže nám tato výhra určitě pomůže.“