V minulých kolech nevýrazný Lužec šel do vedení v 9. minutě po gólu Sušíra, za domácí odpověděl ještě v prvním poločase z penalty Gracl. V 72. minutě přišli domácí o špílmachra Mynáře, který viděl druhou žlutou kartu, a domácí tak museli dohrávat utkání v deseti. Výsledek se už ale nezměnil.

„Z naší strany to byla tragédie. Chybělo tomu úplně všechno. Vrcholem pak byla červená karta za nedisciplinovanost,“ nebyl ani trochu spokojený kouč Kokoška a netajil, že Lužec si zasloužil zápas vyhrát. „Z jejich strany bych byl nespokojený s bodem. Byli lepší v kombinaci, chodili nám do brejků, chybělo jim pouze lepší řešení těch přečíslení,“ dodal kormidelník lídra tabulky, kterému se na jediný bod přiblížila dvojice Pěčice – Kosmonosy B.

Ohlasy z lužeckého tábora s jeho názorem zcela korespondovaly, hosté z Mělnicka s bodem opravdu spokojení nebyli. „Před zápasem bych ho bral, teď je to spíš ztráta, ale s předvedenou hrou jsem spokojený,“ potvrdil trenér Eletisu Martin Tauchman.

S týmem jeli na hřiště prvního s respektem, v utkání ale rozhodně znát nebyl. „Kluci pracovali tak, jak jsme si řekli. Domácí měli kromě penalty jednu šanci za celý zápas. V půli jsme mohli vést o tři góly, ale Jakub Zorenik své šance neproměnil,“ zmínil i čerstvou posilu z mělnické EMĚ. „Druhý poločas jsme mohli rozhodnout, ale finální fáze nám neladila. Gól na dva-jedna nám nebyl uznán, ale dle vyjádření i domácích fanoušků o ofsajd nešlo,“ dodal Martin Tauchman.

Rezerva divizních Kosmonos si týden po svém sousedovi v tabulce Pěčicích zajela pro tři body na půdu nováčka do Všestud. V rozmezí 21. a 23. minuty zasadila knokaut, ze kterého se domácí už nesebrali. Jejich trenér Jiří Kaiser tým za počínání v obraně rozhodně chválit nemohl.

„Vůbec nechápu kolaps naší obrany, která si nechala dát během tří minut tři góly a celý zápas tak hodila do koše,“ kroutil hlavou s tím, že okna v defenzivě se s týmem vlekla jako červená nit celým zápasem. „V době, kdy jsme prohrávali o tři branky, jsme připravili pro hosty další stoprocentní šanci, kterou neproměnili. Když už se dostaneme do hry, tak vyrobíme další dvě ukázkové minely a uzavřeme tím tento zápas. Totální zmar a hrubé individuálních chyby rozhodly o výsledku. Soupeř ale byl velmi dobrý,“ vstřebával nezdar Jiří Kaiser.

Už na sobotu nachystal los osmého kola (šestého hraného) dvě okresní derby. Pěčice těsně přetlačily rezervu Benátek a Bakov doma podlehl rivalům z Chotětova. V domácí sestavě nastoupil i trenér Jaroslav Kamenický, ale ani jeho přítomnost nedokázala prolomit nepříznivou bilanci domácích fotbalistů. Hostům vyšly vstupy do obou poločasů. Zatímco v tom prvním se trefil Duda už po pěti minutách hry, ve druhém zvýšil Vtelenský na 2:0 po deseti. Domácí se ještě vrátili do zápasu patnáct minut před koncem, kdy dostal Bakov na dostřel Vaněk. Nikdo další už ale na jeho branku nenavázal.

Trenérské duo Křížů v Pěčicích mělo pro domácí utkání k dispozici pouze jediného hráče na střídání. Proti početné ekipě benáteckých mladíků to však nakonec nevadilo. Domácí si totiž během prvního poločasu vytvořili tříbrankový náskok, když se dvakrát trefil Šťastný a jednou Hellmiss. Hosté zabrali po přestávce – v 54. minutě snížil Chaloupka, deset minut před koncem se trefil ještě Outěřický. Ale ani Benátky, stejně jako Bakov, už vyrovnat nedokázaly.

Vedoucí Pěčic Karel Ramharter poznamenal, že tým po jasné záležitosti v prvním poločase ve druhém odešel fyzicky. "Potýkáme se teď s úzkým kádrem, máme několik zraněných, vyloučeného a mezitím jsme oslabili - dva hráči šli do Dobrovice, jeden do extraligového dorostu do Boleslavi," připomněl s tím, že snížení na 3:1 Benátky dostalo na koně. "Druhou půli byly lepší a snažily se nás dotáhnout. Jak byl jednoduchý první poločas, tak druhý byl hodně těžký. Pro nás každopádně důležité a nečekané body. Tím, že soupeř dosud ztratil jen remízou v Hovorčovicích, jsme si říkali, že i remíza by byla super. Po prvním poločase to vypadalo úplně neskutečně. Zaplaťpánbůh za tři-dva.“

Trenér Benátek Lukáš Došlý podle svých slov absolvoval zatím nejhorší poločas coby trenér rezervy. "V prvním poločase jsme absolutně vyhořeli. Hrubé individuální chyby, laxnost, lenost. Soupeř byl ještě milosrdný, když potrestal jen tři naše hrubky. Pro mě to byl poločas hrůzy a jednoznačně nejhorší týmový i individuální výkon za dobu mého působení u B-týmu. Druhý poločas jsme domácím téměř nepůjčili míč. Hráči hráli dobrý fotbal. Bohužel my na gól potřebujeme dvě velké šance, v zápase jsme jich měli "jen" pět."

8. kolo: Pěčice – Benátky B 3:2 (30. a 41. Šťastný, 26. Hellmiss – 54. Chaloupka, 80. Outěřický), Bakov – Chotětov 1:2 (76. Vaněk – 5. Duda, 55. Vtelenský), Libčice – Hovorčovice 2:2 (16. Punčochář, 45. Lain – 32. Valíček, 72. Tenkl), FC Mělník – Záryby 1:0 (31. Antoš), Rejšice – Lužec 1:1 (37. Gracl – 9. Sušír), Velvary B – Byšice 2:2 (36. z pen. Mikš, 47. Novotný – 5. Válek, 20. Launa), Všestudy – Kosmonosy B 2:5 (30. a 68. z pen. Růně – 21., 47. a 62. Boxan, 22. Strouhal, 23. Hošťálek)