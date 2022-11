Překvapení se zrodilo také v utkání Byšic s Lužcem. U Vitany se v sezoně třetí a nejen svou výší nečekané vítězství (5:0) zrodilo poté, co byl v týdnu od mužstva po třech a půl letech odvolán trenér Daniel Hnízdil. Náhrada zatím oznámena nebyla, kolonka trenéra zůstala v zápise nevyplněná.

Tým prozatím vedl z pozice vedoucího Jan Čurda spolu s Vojtěchem Slovákem. Hvězdou utkání pak byl osmnáctiletý dorostenec Adam Vozáb, který se na výhře podílel hattrickem. Hosté už poněkolikáté potvrdili, že umí daleko lépe na celky z vyšších pater tabulky. Jejich trenér Tauchman byl z výkonu hodně rozčarovaný.

Cenný skalp ulovily pětibrankovou jízdou v prvním poločase i Všestudy. Béčko Benátek je sice rovněž nováčkem, patří ale do skupiny nejbližších pronásledovatelů odskočených Kosmonos B. Právě ty výhrou nad Záryby nejen zachraňovaly čest Boleslavska v soubojích s týmy z jiných okresů, protože Chotětov a Pěčice neuspěly, ale znovu zvýraznily svůj náskok. Aktuálně činí už jedenáct bodů. Mělnickému FC na podzim počtvrté stačila na tři body jediná vstřelené branka. Tu vždy, a tedy i naposledy na umělce ve Velvarech, vstřelil ten a samý hráč – Vojtěch Antoš.

Bakov – Rejšice 4:1 (2:0)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „Pro nás určitě cenné vítězství, které si kluci vybojovali a oddřeli. A byli za to odměněni. Rejšice kopaly tři penalty. Dvě neproměnily v prvním poločase, když je chytl gólman Kroupa, to nás asi postavilo na nohy.“ O dvou penaltách odpískaných během dvou minut: „První byla jasná po faulu, gólman ji chytl a střílející dobíhal, náš hráč mu chtěl ukopnout balon a trefil jeho nohu, takže se penalta opakovala. Naštěstí Kroupa chytil i tu druhou. Pak už nebylo co řešit.“

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: „Místo, abychom po prvním poločase čtyři-nula vedli, tak nula-dva prohráváme. Nedáme góly ani ze dvou penalt a soupeře dostaneme do hry. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit kontaktní gól a naopak jsme třetí inkasovali. Hrozně lehce góly dostáváme a jejich střílení nám dělá neskutečný problém.“

Všestudy – Benátky B 5:2 (5:1)

Jiří Kaiser, trenér Všestud: „Z naší strany velice vydařený zápas. Kolektivním výkonem jsme navázali na ten minulý v Zárybech. Od začátku jsme byli produktivní, což se odrazilo i na výsledku první půle. Diváci museli být spokojeni s hrou i výkonem mužstva. Po změně stran se hosté snažili s výsledkem něco udělat a i my jsme museli být ostražití. Jasné šance jsme již nevyužili, naopak hosté se pěkně trefili z dvaceti metrů a korigovali. Soupeře chválím za otevřenou a korektní hru a stejně tak všechny rozhodčí, kteří měli zápas zcela pod kontrolou a zbytečně hru nekouskovali. Hráčům jsem za předvedený výkon poděkoval, protože splnili vše, co jsme si před i během zápasu řekli. Diváci je na konci ocenili potleskem, což je ten nejlepší výsledek jejich snažení.“

Lukáš Došlý, trenér Benátek B: „První půli jsme předvedli hrůzostrašný přístup k defenzivě. Fotbal je týmový sport, nedá se hrát bez zajištění a nepřetržité komunikace mezi hráči. Nasazení některých svěřenců bylo absolutně pod úroveň krajského fotbalu. Dokud tohle nepochopíme, nikam se neposuneme. Po přestávce jsme předvedli o třídu lepší výkon, ale bylo to už jen o korekci výsledku. Pořád vše bereme pokorně, jsme nováčkem, a tak dostáváme občas tvrdé lekce. Musíme dál makat, je kam se posouvat. Soupeři gratuluji, zaslouženě vyhrál.“

Kosmonosy B – Záryby 4:1 (3:1)

Daniel Jireš, trenér Kosmonos: „Náš výkon asi nebyl na hodně těžkém terénu úplně ideální. Ale myslím si, že vítězství bylo zasloužené a gólů jsme měli dát podstatně víc. Spousta šancí zůstala nevyužitá. Na druhou stranu i soupeř tam měl dvě tři, které mohl proměnit.“ O jedenáctibodovém náskoku ještě před koncem podzimu: „Je to o dost. Upřímně je to pro mě i překvapení. I když do konce chybí ještě jeden zápas, musím kluky pochválit víceméně za celou podzimní sezonu. Klobouk dolů, jak k zápasům přistoupili. Byly tam zápasy o více gólů, ale i daleko těžší jako třeba v Lužci či ve Všestudech. Dokázali je zvládnout, takže maximální spokojenost.“

František Šindelář, trenér Záryb: „Ač výsledek hovoří jednoznačně, hrál se vyrovnaný zápas, místy jsme měli herní převahu. Dobře jsme kombinovali, dostávali jsme se před šestnáctku soupeře, ale naše předfinální a finální řešení, to byla jedním slovem katastrofa. Opět jsme draze doplatili za hrubé chyby a neproměňování šancí. Soupeř naopak své příležitosti proměnil. Hrál jednoduše, přímočaře, a to mu stačilo. Pro nás teď bude klíčový poslední domácí zápas s Byšicemi, abychom se odpoutali od úplného dna tabulky.“

Byšice – Lužec 5:0 (4:0)

Dominik Hnízdil, brankář Byšic: „Před začátkem zápasu jsme měli lehčí promluvu v kabině, která přinesla své ovoce v podobě tří bodů. Od první minuty jsme dominovali a ve 13. minutě vedli 2:0, do konce poločasu jsme přidali další dva góly a Lužec nedokázal odpovědět. Prolomili jsme problémy v koncovce a taky jsme si připsali první nulu v sezoně. Ve druhém poločase nás Lužec začal více tlačit a dostával se do hry, nicméně své šance nezúročili. My si stejné nastavení musíme přenést do nedělního zápasu proti Zárybům a zlepšit si pozici pro jarní boje, kde se bezpodmínečně musíme udržet v B třídě.”

Martin Tauchman, trenér Lužce: „Není co hodnotit. Byšice chtěly vítězství víc než my, proto zaslouženě vyhrály. My jsme se bohužel jen zúčastnili a pokud budeme hrát bez zájmu, nemáme šanci porazit nikoho. Máme nějaké marody, ale to nebyla příčina nezdaru. Doteď jsem většinou hráče chválil, ale po sobotě jsem z výkonu hodně rozladěný. Chybu beru i na sebe, že jsem nepovolal nejlepšího střelce z B-týmu. Možná tým potřebuje nový impuls.“

Velvary B – Mělník 0:1 (0:0)

Petr Kujal, trenér Mělníka: „Bojovné utkání na menší umělce s mnoha souboji, kde domácí měli více brankových příležitosti. Výborný výkon předvedl gólman Lomský. Štěstí se nakonec přiklonilo na naši stranu a krásnou brankou Antoše jsme brali tři body.“

Libčice – Pěčice 4:2 (1:0)

Karel Ramharter, vedoucí Pěčic: „Když jsme po hodině hry vyrovnali a o minutu později dali na 2:1, tak jsem si myslel, že budeme alespoň remizovat. Během tří čtyř minut ale bylo všechno jinak a prohrávali jsme 2:4. Vyrovnané utkání, v němž jsme trefili i brankovou konstrukci. Soupeř byl šťastnější a asi i víc chtěli - kousli se a opravdu bojovali.“

1. kolo (12. hrané): Libčice – Pěčice 4:2 (37. a 68. Paluka, 64. Hrdina, 66. Tenkl – 61. Valenta, 63. Rychetský), Bakov – Rejšice 4:1 (37. a 85. Vitmajer, 35. Bajer, 63. Matouš – 90. z pen. Boháček), Velvary B – Mělník 0:1 (71. Antoš), Všestudy – Benátky B 5:2 (18. z pen. a 45. Růně, 25. a 35. Horák, 4. Brázda – 9. Tott, 62. Bažo), Kosmonosy B – Záryby 4:1 (20. a 56. Fišer, 6. a 44. Boxan – 26. Vrtiška), Byšice – Lužec 5:0 (13., 26. a 83. Vozáb, 8. Holina, 44. Taran), Chotětov – Hovorčovice 2:3 (36. Souček, 85. Lukeš – 9., 25. a 34. z pen. Pouzar)