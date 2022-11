V pátek si nejméně jedenáctibodový bank do jara pojistil jasný lídr z Kosmonos. Pod světly na umělce přetlačil 2:1 v derby béček Benátky. Ani ty ale nemají coby nováček důvod k sebemenší skepsi, dělené čtvrté místo není špatné. Nejlepším zástupcem Mělnicka je šestý Lužec, který se proměněnou penaltou proti Chotětovu vykoupil z porážky v Byšicích. V duelu mělnického FC a Všestud se diváci branky nedočkali.

Lužec – Chotětov 1:0 (0:0)

Martin Tauchman, trenér Lužce: „Utkání se hrálo na těžkém terénu. Udělal jsem po blamáži v Byšicích změny v sestavě a za zraněného Prejzu povolal Peroutku z béčka. Prvních patnáct minut jsme byli lepší, ale šance jsme Hrdlíkem a mnou nevyužili. Dolejškovi vytáhl bravurně gólman trestný kop z šibenice. Nevyužitých šancí jsme mohli litovat, kdy stoprocentní hosté neproměnili. Jednou na brankové čáře zasahoval David Tauchman a podruhé já. Druhý poločas jsme se více tlačili do zakončení. Po centru ze standardky orazítkoval Roučka břevno a při následné dorážce byl Kolařík faulován. Pokutový kop proměnil Dolejška s přehledem. Poté to hosté více otevřeli a my měli šance na rozhodnutí, ale naše koncovka byla nepřesná. Děkuji týmu za zvládnuté utkání, které nás udrželo na šestém místě, ale ještě nás čeká hodně práce. Kluci si teď odpočinou a v lednu se začneme připravovat na odvety.“

Záryby – Byšice 1:2 (0:2)

Jan Čurda, trenér Byšic: „Vyrovnaný zápas rozhodla naše bojovnost, kterou jsme domácí přetlačili, což potvrdil i domácí trenér.“ K trenérské změně: „Dan (Hnízdil) u nás odvedl mraky práce. Už to ale bylo asi vyčichlé. Vzali jsme to s Vojtou Slovákem, co trénuje béčko. Kluci se kousli, nakopli. Změna přinesla, co jsme od toho očekávali – jiný přístup k tréninku, zápasu. Za nás obrovská spokojenost. O tom, jestli půjde o trvalé řešení, se teprve budeme bavit. Brali jsme to jako provizorní řešení, záložní variantu, tak uvidíme. Máme i nějaké tipy (na trenéra). Udělali jsme maximum pro to, aby na jaře ještě bylo o co hrát. V Zárybech to bylo o šesti bodech, tedy hodně důležité. Nakopl nás určitě doma ten Lužec. Kluci si dokázali, že mohou hrát B-třídu a mohou hrát s každým. Že je to fakt o nasazení a hrát jako tým – makat jeden za druhého.“

Benátky B – Kosmonosy B 1:2 (1:1)

Lukáš Došlý, trenér Benátek: „Sehráli jsme kvalitní zápas a vyjma prvních cca patnácti minut druhé půle, kdy soupeř tlačil, jsme byli ve hře. Utkání rozhodla pro nás smolná penalta za nešikovnou a vlastně nic neřešící ruku. První pokus náš brankář Vojta Ulrich navíc ještě vyrazil, ale bohužel jsme nechali soupeře míč do branky snadno dokopnout. Musíme se naučit lépe zvládat podobné klíčové okamžiky, protože právě takové situace pak často vyrovnané zápasy rozhodují. Makali jsme, chtěli jsme, nevyšlo to. Nicméně s výkonem týmu jsem byl letos prvně i přes ztrátu bodů relativně spokojený.“

Michal Mašek, jeden z trenérů Kosmonos: „Za mě bojovné utkání, ale těžce neregulérní. Hráli jsme na ne úplně dobře osvětleném hřišti, a když se to sečetlo s padající mlhou, tak absolutně nebylo nic vidět. Podle mě by se takhle utkání víceméně nemělo ani hrát. Bylo to o tom, kdo trefí bránu, protože brankáři neviděli nic. Jinak zasloužené vítězství, ale spíš bojovné než fotbalové.“ O velkém náskoku na první místě: „Velká spokojenost. Prohráli jsme jediný zápas s Rejšicemi. Myslím, že pokud bychom je dostali později, kdy už si tým více sedl, zvládli bychom i je a projeli soutěží bez ztráty bodu.“

FC Mělník – Všestudy 0:0

Jiří Kaiser, trenér Všestud: „Chtěli jsme zakončit podzimní tažení dobrým výsledkem a podpořit zlepšující se trend naší výkonnosti. Počítali jsme s tím, jak se bude zápas vyvíjet, a kluky jsme na zápas i připravovali, aby věděli, co je čeká. Z naší strany to byl odpovídající výkon, který byl podpořen hlavně disciplínou, který tento zápas vyžadoval. Mrzí mě, že jsme nevstřelili branku, ale ve stavu, jak zápas probíhal, to bylo hodně obtížné, protože hrát proti čtrnácti hráčům, je fakt těžké. To, že jsme žádnou neobdrželi, je vlastně vítězství a za bod tedy musíme být rádi. Jakýkoli další komentář je pak zbytečný. Ocenění patří našim hráčům a stejně tak divákům, kteří nás přijeli podpořit.“

Rejšice – Velvary B 6:0 (4:0)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: „Kluci to zvládli. Mohli jsme vyhrát i daleko vyšším rozdílem. Bohužel jsme špatně řešili finálku. Takto jsme měli zvládnout Bakov.“

2. kolo (13. hrané): Pěčice – Hovorčovice 3:2 (3. z pen. Novák, 43. Šťastný, 77. Hellmiss – 33. a 51. Černý), Lužec – Chotětov 1:0 (58. z pen. Dolejška), Záryby – Byšice 1:2 (64. Mareček – 27. Svačina, 34. Prokop), Benátky B – Kosmonosy B 1:2 (36. Tott – 31. Hlaváček, 77. Fišer), FC Mělník – Všestudy 0:0, Rejšice – Velvary B 6:0 (7. vl. Černý, 11. Zikmunda, 19. Obrázek, 29. Kohout, 56. Mynář, 88. Bonomo), Libčice – Bakov 2:0 (31. Paluka, 61. Hrdina)