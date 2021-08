Výsledkově krajně nepovedený návrat do kraje zažili fotbalisté Velkého Borku. Ve Staré Boleslavi totiž od okysličeného domácího celku chytili sedmičku, střelecké konto Slavie naopak zůstalo na nule.

Ještě o jednu branku více přinesl duel v Bakově, kde hostoval Lužec. Pod konečným smírem 4:4 byl na domácí straně nejvíce podepsaný Matěj Vaněk. Hattrick zapsal v rozmezí sedmi minut úvodu druhé části. Hosty to ale nepoložilo a nejzkušenější z nich dvěma góly zápas zremizovali. Trenér Josef Balog, nástupce Martina Kroba (skončil z pracovních důvodů), tak začal svou misi na lavičce Eletisu cenným venkovním ziskem.

Podobný kousek se povedl také Chotětovu v Kralupech. Za tým, který loňské přerušení soutěže zastihlo na prvním místě, se sice dvakrát gólově uvedla zkušená posila Mařík, v rozmezí dvou minut ale nezbylo z náskoku nic. Ještě hůř dopadlo béčko Kosmonos patřící v loňských osmi kolech rovněž mezi nejlepší. Z Byšic odjíždělo s jednoznačnou porážkou 0:3.

Bakov n. J. – Lužec 4:4 (1:2)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „S útočnou fází našeho týmu jsem spokojen, ale obraná fáze celého mužstva nestojí za nic.“

Martin Tauchman, dvougólový střelec Lužce: „Do Bakova jsme jeli v nekompletní sestavě. Ve vyrovnané první půli jsme byli o gól jsme šťastnější. Dobře zachytal Prislupský, který v bráně zaskočil za Rolla (dovolená) po dlouhé době a jinak už hraje v útoku. Druhý poločas jsme totálně zaspali a nechali jít soupeře během deseti minut do trháku na 4:2. Tým ukázal charakter a zaslouženě jsme to dotáhli na remízu. Ve finále je pro nás podle průběhu druhé půle bod dobrý.“

Kralupy – Chotětov 2:2 (1:0)

David Hemr, trenér Kralup: „Vzhledem k tomu, jak se pro nás zápas vyvíjel, je pro nás remíza 2:2 ztrátou. Soupeř vystřelil třikrát na bránu a dal dva góly.“

Petr Buryán, trenér Chotětova: „V prvním poločase byly Kralupy lepší. Bylo vidět, že jde o tým s ambicemi na postup. My jsme byli oslabení o čtyři hráče základní sestavy. K nim se navíc přidal i stoper Lukeš, který se zranil a s přetrženou achilovkou musel do nemocnice. I tak jsme chtěli uhrát co nejlepší výsledek, což se nám po prostřídání dvěma celkem pěknými góly podařilo. Zdálo se mi, že Kralupy trochu odešly fyzicky. Ke konci jsme byli i lepší. Remíza je zasloužená. Musíme se teď připravit na posílenou Starou Boleslav. Našimi ambicemi je hrát znovu do šestého místa a nemít starosti se záchranou.“

St. Boleslav – V. Borek 7:0 (3:0)

Miroslav Sunkovský, trenér Staré Boleslavi: „Utkaní jsme zvládli bez nejmenších problémů. Soupeř dokázal vzdorovat pouze patnáct minut. Dobře jsme kombinovali a mohli přidat i více branek. Dobře se uvedly všechny nové posily – Práger, Hejl, Krulich, Kondratenko.“

Zbyněk Štrupl, trenér Velkého Borku: „Domácí nás přejeli úplně ve všem. Klukům nejde upřít snaha, ale kvalitou byli domácí úplně někde jinde. Hrajeme to v podstatě s týmem z okresu. Je to pro nás velký skok a zkušenost. Uvidíme, jak na tom budou ostatní mužstva, já jen doufám, že ne jako Stará Boleslav.“

Byšice – Kosmonosy B 3:0 (2:0)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Výsledek pro měl byl velkým překvapením. Doufal jsem třeba v těsnou výhru, ale výkonem, kterým se mužstvo prezentovalo, jsem byl nadšený. Zapracovali jsme posily plus výborně zapadlo pět kluků z béčka, kteří ještě v loňském roce hráli čtvrtou třídu. Soupeř měl také šance včetně penalty, ale se vším si obrana v čele s Dominikem poradila. Mužstvu moc děkuji.“

Libčice n. Vl. – Velvary B 3:3 (1:1)

Radek Šmíd, vedoucí Velvar: „Velmi kvalitní a z obou stran odmakaný zápas aspiranta na postup s nováčkem soutěže. Za stavu 3:1 pro Velvary rozhodla kvalita zkušenějšího týmu proti našim mladým hráčům.“

Líbeznice – Radonice 6:0 (3:0)

Ladislav Kurucz, trenér Líbeznic: „Utkání jsme nezačali podle představ a přežili díky výbornému zákroku Lukáše Svobody obrovskou šanci hostů. Ve velikém vedru se nehrál žádný super fotbal. Nicméně jsme se v 8. minutě ujali vedení a do poločasu přidali další dvě branky po celkem hezkých akcích. Druhý poločas byl spíše bojem o střed hřiště. Radonice hrozily většinou ze standardních situací, ale všechny jsme vyřešili. V 60. minutě jsme přidali čtvrtý gól a utkání se jen dohrávalo. V závěru jsme vstřelili ještě dvě branky z brejků.“

Jan Janík, trenér Radonic: „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Soupeře známe z okresu. Moc nám nesedí jejich malé hřiště. Poslední tři utkání máme v Líbeznicích s výsledkem 0:6. Do utkání jsme vstoupili aktivně a v páté minutě měli dvě gólovky, ale nedali. Zápas byl herně vyrovnány do čtvrtého gólu s tím rozdílem, že my jsme hráli pouze po vápno a domácí nám ukázali, jak se hraje o výhru. Donutili nás k chybám a byli důrazní v zakončení. Proměnili první tři své šance. Po čtvrté náš tým ztratil chuť do hry. Výsledkem a naším výkonem jsme zklamání. Domácím gratulujeme.“

3. kolo (1. hrané): Bakov – Lužec 4:4 (52., 54. a 59. Vaněk, 31. Frelich – 23. a 76. Tauchman, 38. Vaculík, 59. Uher), Byšice – Kosmonosy B 3:0 (21. Hudec, 38. Vála, 67. Kmeťo), Libčice – Velvary B 3:3 (14. Paluka, 78. Punčochář, 90. Vondra – 45. Leibl, 52. Podivínský, 66. Maňas), St. Boleslav – V. Borek 7:0 (47. a 49. Hejl, 15. Štěpánek, 20. Moravský, 42. Kondratenko, 64. Práger, 84. Šejvl), Kralupy – Chotětov 2:2 (14. a 53. Mařík – 72. Lukáš, 74. Vtelenský), Holubice – Hovorčovice 6:3 (18., 49. a 70. F. Valtr, 46. a 61. Tománek, 5. A. Valtr – 32. a 40. Valíček, 60. Pouzar), Líbeznice – Radonice 6:0 (8., 40. a 80. Pospíšil, 38. Braier, 60. Kuruc, 86. Frydrych).