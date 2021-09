S novou tradicí přišli na začátku sezony fotbalisté Byšic. Po každém vítězném zápase se společně fotí. Po sobotním utkání v Bakově tak přidali do svého podzimního alba už pátý úlovek.

Ani bakovská obrana se nedokázala vypořádat s Josefem Gabčem mladším, který stihl po návratu do soutěže už osm gólů. U Jizery se při výhře 3:1 prosadil dvakrát. Pojistku přidal Priatka.

Vyfotit a zarámovat si u Vitany mohou i aktuální tabulku. V jejím čele získali k dobru další bodík, celkově už vedou o čtyři před Starou Boleslaví, která těsně zdolala Hovorčovice.

Druhou porážku v sezoně zaznamenalo také béčko Kosmonos v Kralupech. Jediný gól byl V Olších k vidění v 65. minutě, proměněnou penaltou se o něj postaral domácí Matěj Řenč. Jeho celek tak odčinil minulou první porážku a zaznamenal třetí podzimní výhru. Rezerva divizního klubu naopak inkasovala i ztratila body poprvé po třech kolech.

Na poslední půlhodinu se na hřiště dostal i zkušený útočník Pavel Mráz (53). Z Nové Vsi si do svého dřívějšího působiště odskočil pouze na tento jediný zápas.

Duel bude mít disciplinární dohru pro trenéra hostů Martina Gregoroviče, který si po závěrečném hvizdu slovně ulevil směrem k rozhodčímu a viděl červenou kartu.

Nedělní mač ve Velkém Borku pak nebyl pouze (nakonec opět marným) bojem domácího nováčka o první body. Proti sobě se postavili i sourozenci David a Martin Tauchmanové. Gólem Hrdlíka těsně před odchodem na přestávku z něj vyšel vítězně mladší Martin v dresu hostujícího Lužce. Se svým týmem tak oslavil vůbec první podzimní výhru.

Jedenáctigólová přestřelka byla k vidění v Líbeznicích, kde si domácí nováček připsal skalp Libčic až po celkem třetím obratu v zápase.

Bakov n. J. - Byšice 1:3 (1:3)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „Zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním byli hosté jednoznačně lepší, a proto vedli v poločase 3:1. Druhý byl zase v naší režii, akorát jsme neproměnili gólové příležitosti jako hosté v prvním poločase. A když Boško zazdil dvacet minut před koncem penaltu, bylo s námi zle. Přesto jsme ale mohli ještě aspoň vyrovnat.“

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Výbornou první půlhodinou jsme se dostali do třech šancí a třikrát proměnili. Poté přišlo podcenění ze strany některých našich hráčů. Věty jako za chvíli se připrav, pustím tě hrát a podobně, to je něco naprosto nepřípustného. Za chvilku přišel trest v podobě chyby na útočné polovině, následném brejku a penaltě. Do druhé půle jsme vstoupili už lépe koncentrovaní, ale domácí zapnuli o sto procent víc a začali nám zle zatápět. Dostali se do několika šancí a navíc měli další pokutový kop, který však Dominik chytil. Na tento zápas byl kapitán a mužstvo dovedl dalšími zákroky k vítězství. Všichni si sáhli na dno sil. Jsme rádi za další výhru. Bakov se nám podařilo porazit poprvé, co jsem v Byšicích.“ Perlička na závěr: „Zhruba ve dvacáté minutě prvního poločasu si náš hráč nechal přinést na střídačku párek v rohlíku s tím, že má hlad.“

Chotětov – Radonice 1:2 (1:2)

Josef Souček, předseda Chotětova: „Doma jsme chtěli potvrdit tři body z těžkého utkání ve Velvarech, což se nám však dařilo pouze do vedoucího gólu. Další šance jsme už nevyužili a poté se začali osmělovat i hosté. Dva góly po našich chybách v defenzivní činnosti uprostřed hřiště vstřelili po rychlých protiútocích ještě do poločasu. Ve druhém poločase se sice naši hráči snažili o vyrovnání a blízko k němu měli po střele Tomáše Koníčka do břevna, ale ani několik rohových kopů a závarů před hostující brankou alespoň ke kýžené remíze nepomohlo.“

Jan Janík, trenér Radonic: „Zápas se hrál na skvěle připraveném trávníku a určitě předvedená hra od obou mužstev diváky potěšila. Svižný fotbal, důrazné souboje, hezké branky… Utkání by slušelo více gólů, ale oba brankáři své týmy podrželi. My jsme podali nejlepší výkon v sezoně a myslím, že jsme si výhru o kousíček více zasloužili. Domácím děkujeme za parádní bitvu a rozhodčím za skvěle zvládnuté utkání.“

Kralupy – Kosmonosy B 1:0 (0:0)

David Hemr, trenér Kralup: „Vítězství tuze bolelo, jelikož Kosmonosy jsou velice kvalitní mužstvo. Nám pomohl pokutový kop k vítězství, i když jsme dali dvě tyče a měli další brankové příležitosti.“

St. Boleslav – Hovorčovice 2:1 (1:1)

Miroslav Sunkovský, trenér Boleslavi: „Utkání bylo vyrovnané, bojovné, s šancemi na obou stranách. Diváci se určitě nenudili. Zápas jsme rozhodli v samém závěru a zaslouženě jsme si připsali důležité tři body.“

Velký Borek – Lužec 0:1 (0:1)

Zbyněk Štrupl, trenér Borku: „Je to pořád dokola. Své šance nedáme, pak uděláme chybu a dostaneme.“

Líbeznice – Libčice 7:4 (2:3)

Ladislav Kurucz, trenér Líbeznic: „V první minutě jsme prohrávali po hezky provedeném rohu soupeře, hráli jsme slušný fotbal, ale i když jsme otočili na 2:1, Libčice šly po našich chybách do šaten s vedením 3:2. Přesto jsme věřili, že zápas můžeme otočit, a to se povedlo. Druhý poločas jsme vyhráli 5:1 a bereme zasloužené tři body. Příště jedeme na horkou půdu lídra tabulky (Byšice).“

7. kolo (5. hrané): Bakov n. J. – Byšice 1:3 (44. z pen. Boško – 3. a 17. Gabčo, 30. Priatka), Kralupy – Kosmonosy B 1:0 (65. z pen. Řenč), St. Boleslav – Hovorčovice 2:1 (27. Vodák, 84. Matějovský – 45+1. z pen. Pouzar), Chotětov – Radonice 1:2 (27. Bartusek – 35. a 43. Moravec), Holubice – Velvary B 2:5 (32. Ježek, 86. Vlk – 39., 63. a 88. Podivínský, 3. Radošínský, 58. Vošmera), Líbeznice – Libčice 7:4 (15., 67. z pen. a 73. Braier, 22. Nedostup, 50. Pospíšil, 60. Budák, 80. Kuruc – 2. Kapitán, 39. Bareš, 42. Hrdina, 69. Vondra), V. Borek – Lužec 0:1 (44. Hrdlík)