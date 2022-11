Benátky po přestávce ztrestaly béčko Chrudimi, nemrzela ani zahozená penalta

Dolnobousovští hostili druhý Nymburk a s nadsázkou by se dalo říct, že se probránili k výhře 4:0. „Nechtěli jsme opakovat týden starý zápas s Poříčí (3:7), kdy jsme vedli 3:0 a ještě do poločasu jsme prohrávali. Proto jsme vsadili od začátku zápasu na zajištěnou obranu,“ přibližuje domácí taktiku kouč Bousova Luděk Holub.

To neznamená ale, že by hráli domácí pasivně. Naopak to byli oni, kdo si vytvářel během prvního poločasu šance. Ujala se až ta Pažoutova ze 36. minuty. „I druhý poločas jsme hráli na jistotu. Nymburk má zkušený tým a vytvořil si dvě dobré šance, ale ty dokázala naše obrana vyřešit. Naopak my jsme přidali pojistku v 76. minutě a v závěru už jsme byli lepším týmem my,“ říká Holub k nakonec pohodlnému výsledku 4:0. A dodává: „Byl to od nás velmi dobře odehraný zápas.“

„Utkání nás nezastihlo v optimální formě. Soupeř hrající svým typickým způsobem ze zabezpečené obrany na brejky nás hlavně ve druhém poločase potrestal. V utkání jsme byli málo aktivní, nebezpeční a hlavně důrazní, což vyústilo ve čtyřbrankový příděl,“ byl nazlobený trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „Navíc tři ze čtyř branek dostaneme po našem držení míče. Zasloužená výhra domácích a pro nás tak trochu posazení se na zadek,“ měl jasno kouč nymburského celku.

Luštěnice – Úvaly 2:1 (1:0)

Branky: 26. a 69. Hůlka – 88. Flóro. Rozhodčí: Stádník. ŽK: 0:0. Diváci: 50.

DBSK – Nymburk 4:0 (1:0)

Branky: 36. a 80. Pažout, 72. Bělik, 86. Keszeg. Rozhodčí: Stránský. ŽK: 2:3. Diváci: 150.