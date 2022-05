Už zmíněné Rejšice, které si na sešup zadělaly bídným podzimem, v jarních zápasech nikterak nepropadají. V Poděbradech na Slovanu se jim podařilo přežít šance, zlikvidovat dvoubrankovou ztrátu a soupeře pak dostat i do deseti. Jenže ten i v oslabení zvládl zápas znovu přiklonit na svou stranu.

Zvesela se z Nymburska vracel Dolní Bousov. V Čelákovicích to od začátku vypadalo na den otevřených obran a u té hostující ještě o něco víc – 2:0, 2:2, 4:2, 4:3. Tak se skóre přesýpalo v prvním poločase. Jenže ve druhém už stříleli ve vyrovnané a otevřeném duelu sousedů v tabulce pouze hosté a výsledek nabral tenisový rozměr. Při setkání stejných týmů ne poprvé. Na podzim se hrálo v Bousově 3:6.

Jediný gól rozhodl o výhře Mnichova Hradiště v Hlízově, kde se utkaly dva celky z lepší poloviny tabulky, ale s poněkud odlišnou aktuální formou. Zatímco hosté na jaře válí a uhráli 27 bodů z 33 možných, domácí zabodovali v jediném z pěti posledních kol.

Smrtící rohy dovedly Benátky k jasné výhře, Horky odehrály nejhorší zápas jara

Červené karty rovnoměrně na obě strany, ale skóre pouze jedním směrem nabídlo luštěnické snažení o zastavení lídra soutěže. Sokolči vystřílel vítězství třígólový útočník Křivánek. Nikdo další se mezi střelce nezapsal. Oba týmy dohrávaly v deseti. Už za rozhodnutého stavu se za nedovolené zmaření šance poroučel domácí Hůlka, kterého po chvíli za stejný prohřešek následoval hostující Hruška.

PĚČICE – JESENICE 3:1 (1:1)

Karel Ramharter, vedoucí Pěčic: „Utkání jsme začali nejhůř, jak jsme mohli. Hned z prvního protiútoku jsme dostali branku. Po zpočátku vyrovnané hře jsme si postupem času vytvořili územní převahu a proměnili i šance Ondrou Novákem a na začátku druhého poločasu Makovcem. Přestože jsme pak hráli po druhé žluté kartě pro kapitána Václava Nováka téměř čtyřicet minut o deseti, soupeři se vyrovnat nepodařilo. V závěru jsme naopak vítězství pojistili brankou Berana. Hosté neskórovali ani v sedmiminutovém nastavení.“

HLÍZOV – MNICHOVO HRADIŠTĚ 0:1 (0:0)

David Linhart, trenér Hlízova: „Zápas se mi těžko hodnotí. Kluky musím pochválit za bojovnost a vůli vyhrát, ale bohužel to nestačilo, přestože by zápasu asi slušela remíza. Utkání provázel silný vítr, proti kterému nešlo moc kombinovat. My jsme prohráli los, takže první poločas bylo asi lepší Hradiště, ale mělo jenom střely z dálky, které pochytal Míšek, a nebezpečné standardky. My jsme měli jednu tisíciprocentní šanci, kterou nám vykopli z čáry. Druhý poločas po větru jsme hosty vlastně zamkli na jejich polovině, ale málo jsme stříleli a nebyli jsme schopní to tam dotlačit. Byla tam tyčka, spousta závarů, asi jsme měli i dost smůlu. Nakonec rozhodl otočený aut a po něm souběh navazujících chyb, po kterých přišel jediný gól. I přes velký tlak už jsme vyrovnat nestihli.“

Ondřej Knobloch, předseda MSK: „V nefotbalovém prostředí, uprostřed polí, bez zázemí odpovídajícího krajským soutěžím, jsme se museli porvat nejen se soupeřem, ale i s obrovským větrem. Utkání bylo přesto kvalitní, oba brankáři výbornými zákroky drželi týmy ve hře. Šance byly na obou stranách. Domácí, kteří hráli první poločas proti větru se nemohli dostat do zápasu díky naší aktivitě a celoplošnému napadání. Ve druhém poločase se obraz hry hlavně díky větru otočil. Domácí nakopávanými míči dostávali naše hráče pod tlak a vytvářeli si šance. V těchto fázích nás několikrát podržel brankář Vrána. I my jsme si vytvářeli dobré příležitosti, převážně z brejků. V 65. minutě poslal trenér Kohout na hřiště čerstvé hráče Vláďu Majdla a Robina Macka. Prvně jmenovaný se mu za to odvděčil v 73. minutě, když byl o kousek dřív u míče než vybíhající brankář. Stav 0:1 i přes veliký tlak domácích, kteří vsadili vše na jednu kartu, i díky obětavosti, nasazení a zákrokům Martina Vrány vydržel. Borci MSK zaslouží obrovský respekt. Zápas se hrál za opravdu těžkých podmínek a sáhli si na dno sil.“

Černý týden. Unavená Dobrovice potřetí v řadě těsně nestačila

ČELÁKOVICE – DOLNÍ BOUSOV 4:6 (4:2)

Milan Šikl, sekretář Čelákovic: „Úroveň hry v prvním poločase byla ve znamení mírné převahy domácích, bylo tam ještě několik nevyužitých šancí. Hosté hrozili z brejků. Po přestávce se hostům podařilo v 52. minutě vyrovnat a iniciativa se přesunula na jejich kopačky. My jsme propadali ve středu hřiště, byli jsme pomalejší, chyběl nám větší důraz. Naopak hosté využili své fyzické převahy a nakonec se radovali ze tří bodů.“

Luděk Holub, trenér Bousova: „Pro diváky určitě perfektní zápas – za krásného počasí, na krásném hřišti… Vzhledem k tomu, v jaké sestavě jsme tam jeli, kdy jsme měli osm hráčů z různých důvodů mimo, tak jsem měl z utkání obavy. Napůl zraněný Mirek Polák navíc musel ve dvacáté minutě střídat a v poločase i Tomáš Honc, takže do druhého už jsme šli bez střídání. Výhra se tak klidně mohla překlopit na stranu domácích. I poté, co jsme dali na 4:4, to bylo otevřené. Čelákovice měly šance taky a mohlo to být třeba i divočejší. Na Unionu se vždy hraje dobře, protože domácí nebetonují. Jsem samozřejmě rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Při té až nepředstavitelné sestupové matematice je dobré, že nám Čelákovice neodskočily na šest bodů a naopak teď máme stejně bodů.“

SN PODĚBRADY – REJŠICE 3:2 (2:1)

Libor Pala, trenér Poděbrad: „Za dvacet minut jsme mohli dát devět nebo deset gólů, šance jsme nedali a hosté z toho udělali drama. Mohli jsme gólově odskočit na rekord, jenže jsme nedali šance a dokonce ani penaltu. Místo toho hosté snížili těsně před poločasem a po pauze dokonce vyrovnali. To byly jejich jediné dvě střely na bránu. My jsme prostřídali, co šlo, na lavičce jsme měli jen marody. Do hry šel Mišák a ten po centru hlavou rozhodl. Nakonec jsme to dohráli dobře, měli jsme dalších čtyři nebo pět gólovek, Jiráň trefil tyč. V zápase jsme měli tak patnáct až dvacet příležitostí, soupeř čtyři. Měli lepší účinnost.“

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: „První půli jsme vyloženě prohospodařili. Mohli jsme klidně dostat pět šest gólů, domácí dokonce neproměnili penaltu. Při nás stálo štěstí. Když už to vypadalo, že jsme se dostali trochu do hry, udělali jsme zase nesmyslnou chybu. Radek Mynář pak ještě měl jednu gólovku. Ale jak já říkám, když urazíš štěstí, už se k tobě nepřikloní. Za první půli jsme si ale bodovat nezasloužili."

Penalta vzbudila vášně, Bakov vedoucí Kralupy neobral

LUŠTĚNICE – SOKOLEČ 0:3 (0:2)

Jan Hlavatý, trenér Sokolče: „Ačkoli to výsledkově vypadá na jednoznačné utkání, tak jsme se zápasem dost protrápili. Měli jsme zase problém složit tým, bez hráčů béčka bychom to ani neodehráli. Pět lidí máme mimo, teď dostal navíc červenou kartu Lukáš Hruška. Jsme v herní krizi, moc nám to nehraje, ale klukům patří dík za to, že to zvládli. Chtěl bych pochválit gólmana Shokodka, který pochytal všechny šance soupeře, a také Křivánka, který nám k výhře pomohl hattrickem.“

26. kolo: Čelákovice – D. Bousov 4:6 (11. Pánek, 15. Dalekorej, 32. Kovalov, 38. Filip – 18. a 76. F. Klíma, 24. a 52. Merva, 45. Honc, 73. Šolc), Pš. Mělník – Čáslav B 0:0, Hlízov – Mn. Hradiště 0:1 (73. Majdl), Sn Poděbrady – Rejšice 3:2 (24. Lovětinský, 29. Říha, 78. Mišák – 43. Hlaváč, 50. Chládek), Záryby – Průhonice 1:6 (59. Schütz – 52., 84. a 86. Hochman, 21. Vosátka, 31. Štěpnička, 45. Bureš), Luštěnice – Sokoleč 0:3 (6., 45+1. z pen. a 68. Křivánek), Pěčice – Jesenice 3:1 (48. Makovec, 87. Beran, 30. O. Novák – 2. Pešl), Divišov – FC Mělník 4:1 (60. z pen. a 75. Vondrák, 29. vl. Resutík, 82. Rozsypal – 17. Harbich)