Prošel naší i několika světovými ligami, ale tak zbytečné a nepříjemné zranění, jaké si Jakub Podaný způsobil v krajském přeboru v dresu Hřebče, nezažil. Zranil se totiž v pádu o sloupek časomíry na hřišti v Klíčanech a byla z toho otevřená rána na koleni, cesta na Bulovku a hodinové šití.

Hřebeč posílil Jakub Podaný // TJ Hřebeč - SK Lhota 6:2 (1:2), KP 21. 8. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Byla chvíle do přestávky, když Jakub Podaný sluzem dojel za autovou čáru. Bohužel přesně do místa, kdy je (velmi nešťastně) vsazen do země jeden sloupek časomíry, zatímco druhý je za „klandrem“. Hned bylo jasné, že zranění bude vážné. „Představte si, že by do té tyče vrazil někdo v rychlosti hlavou. I proto jsem na domácí hrozně naštvanej a okamžitě jsem dal podnět STK, aby hřiště prohlédla. Hlavně už to mělo být hotovo dávno,“ metal blesky manažer Hřebče Štěpán Sádecký, který poslední dobou míří ze zápasů místo domů do nemocnic v Praze.