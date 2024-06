Přitom hned 4. minuta pořádně otřásla nadějemi hostujícího Poříčí. Rozehrávku žlutomodrých vystihl Stanislav Pitloun, vyslal do brejku Michala Geisslera a jeho samostatný nájezd zastavil těsně před velkým vápnem faulem zezadu Dumský. Ligový rozhodčí Orel měl jasno a ukázal červenou kartu.

V převaze jednoho muže, navíc u hostů bez možnosti střídání, protože dvě jména v zápise o utkání figurovala jen naoko a jediným skutečně přítomným náhradníkem byl trenér a brankářská dvojka v jedné osobě Štork, však Mnichovo Hradiště z platonické převahy nedokázalo zahrozit. Za celý poločas domácí ani netrefili prostor brány. Naopak ve 22. minutě je potopil chybující brankář Řemínek, který nesmyslně vybíhal pro míč mimo velké vápno, byl u něj pozdě a Petr Galuška snadno zasunul do prázdné brány – 0:1.

Trápení provázelo i většinu druhého poločasu, diváci si mohli klidně odskočit na nedělní oběd a přijít až na poslední desetiminutovku. Ta byla výživná. Desítce Poříčí pomalu docházely síly, v 83. minutě se prokličkoval do vápna Geissler, ale sám před brankářem v první domácí šanci křížnou stelou minul. Bylo to ovšem jen zastřelování, stejný hráč se za minutu dostal do navlas shodné šance a ze stejného místa již mířil přesně – 1:1.

„O přestávce jsme si říkali, co musíme změnit, bohužel šance ani pak nepřicházely. Museli jsme hrát na vítězství, proto jsme za stavu jedna jedna riskovali a stáhli hru na tři obránce,“ řekl trenér MSK Tomáš Hofman. V 86. minutě si na Koťátkův křížný pas naběhl střídající dorostenec Jaroslav Horák a volejem zblízka přestřelil. Na sklonku řádné hrací doby hosté přestali hrát, neboť se dva domácí útočníci nacházeli v ofsajdu, jenže na míč si vyběhl krajní obránce Vegricht a předložil před bránu úplně volnému Geisslerovi, který však nezakončil dost důrazně a Tlamicha vyškrábl na roh.

Z obrovského tlaku se vzápětí zrodilo rozhodnutí, jenže jinak, než si domácí představovali. Po ubráněném rohu utekl do brejku Galuška, jeho sólo nedokázali černobílí v přesile zastavit, přes Haška se dostal k míči napravo Milan Matoušek a druhou střelou Poříčí za celý zápas rozhodl.

„Herně se tabulkově výše postaveným soupeřům vyrovnáme, bohužel nás dlouhodobě trápí koncovka a laciné inkasované góly. Kvůli tomu už nemáme záchranu ve svých rukou,“ uvědomoval si po šesté porážce v řadě Tomáš Hofman. Jeho svěřenci jsou předposlední o skóre za Kutnou Horou, se kterou mají horší bilanci vzájemných zápasů.

Mnichovo Hradiště – Poříčí 1:2 (0:1)

Branky: 84. Geissler – 22. Galuška, 90.+2 Matoušek. Rozhodčí: Orel. ŽK: 3:0. ČK: 4. Dumský (P). Diváků: 106. Střely na bránu: 4:2. Rohy: 3:1.

Mnichovo Hradiště: Řemínek – Svoboda, Zajíček (45. Koťátko), Mihalík, Vegricht – Bajer, Pokorný, Sedláček (62. Prokorát), Novák (78. Horák) – Pitloun (78. Stand), Geissler.