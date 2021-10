S prázdnou se na podzim teprve podruhé vracelo nadále nejvýše postavené Mnichovo Hradiště. Přímý souboj o pomyslné stupínky vítězů dohrávali hosté na Pšovce bez dvou hráčů vyloučených v jediném momentu. Šance na odpověď po gólu inkasovaném nedlouho předtím z trestného kopu se tím přiblížily nule. Domácí v přesile výhru dvakrát pojistili.

„Altman ve skluzu vypíchl balon soupeři, který přepadl přes jeho nohy, a dostal druhou žlutou kartu. Na žlutou to určitě nebylo, proto se naši hráči rozčílili. Tvrzník přiběhl a řekl rozhodčímu, že si dělají pr…, dostal hned červenou,“ popsal červenou sprchu trenér Hradiště Aleš Kohout. „Na jednu stranu nedisciplinovanost, mohli jsme zůstat alespoň v deseti… Rozhodčí se trochu podepsal, ale vymlouvat se na to nebudu,“ dodal. Mrzela jej zároveň nevyužitá šance Vegrichta z první půle, byla totiž na obou stranách ve svižně hraném duelu na dlouho jedinou.

„Běhání, napadání, souboje a pokus o rychlý přechod do útoku. Náš tým se průběžně zlepšoval a vytvářel si větším pohybem tlak,“ vykresloval zápas domácí asistent Jiří Kaiser. Rovněž on zmínil nedisciplinovanost, kterou podle něj jeho tým potrestal a po zásluze vyhrál.

Ještě mnohem hůře na hřišti soupeře dopadly poslední Rejšice. Hlízov si na nich zchladil žáhu po minulém ojedinělém nezdaru v Hradišti třinácti góly. Dvanáct z nich stihl už do poločasu.

„Tentokrát ani není moc co hodnotit, výsledek hovoří asi za všechno,“ hlesl po jasném utkání hlízovský kormidelník David Linhart. „Hosté působili odevzdaným dojmem a my jsme proměnili první poločas po pěkných akcích skoro všechny šance, co jsme měli. Druhý poločas už byl o ničem, hosté začali pro mě nepochopitelně za stavu třináct jedna bláznit a hrozilo to zraněním někoho z našich hráčů,“ uvedl Linhart.

O to, že Rejšice nadále ztrácejí ze dna tabulky hratelné čtyři body na předposledního, se postaraly Pěčice. O tříbrankový rozdíl se v souboji s mělnickým FC postaral jediný hráč – Ondřej Novák. Pro hosty šlo podle jejich trenéra o jeden z herně povedenějších zápasů.

„Zápas rozhodly individuální chyby a jako tradičně i nevyužité příležitosti v podání našich hráčů. Pěčice nás vyučily z efektivity - tři střely na bránu, tři góly. My z pěti příležitostí nedáme nic, jen břevno. Herně to není špatné po velké vápno, ale jak přijde možnost zakončení, jsme jaloví. Trochu doplácíme na nevyzrálost našich mladých hráčů. S tím jsem počítal, tak to prostě je a musíme jít dál,“ smiřoval se s další porážkou trenér Mělníka Jan Liška.

Nulu vzadu a k tomu dostatečný příděl vepředu servírovali svým příznivcům také v Dolním Bousově. Za týden starý domácí výprodej se rehabilitovaly bůrem do sítě v posledních kolech nulové čáslavské rezervy.

Bousovští i tentokrát řešili potíže se sestavou, mezi absentéry se ještě při rozcvičce přidal Ondřej Klíma. Na hřišti to ale od začátku klapalo. Dvougólový Michal Pažout orámoval zápas svými góly ve čtvrté minutě a pak v nastavení druhého poločasu. Hodně vidět byl Jan Stejskal, který asistoval u prvních tří gólů – u druhého Vynikalovi, u třetího Donátovi. Čtvrtý přidal v závěru nadvakrát proměněnou penaltou Michal Šolc. Ani hosté nebyli bez šancí. Brankář Gregor ale všechny ve spolupráci s obranou zpacifikoval.

12. kolo (11. hrané): Čelákovice – Divišov 4:6 (14. a 23. Dalekorej, 40. Kadeřábek, 18. Bílek – 39. a 49. J. Vondrák, 27. a 45. Hanuš, 42. M. Vondrák, 73. z pen. Babický), Pěčice – FC Mělník 3:0 (21., 50. a 62. Novák), Luštěnice – Jesenice 3:1 (18. Hůlka, 58. Fišer, 72. Semerák – 63. Novotný), Záryby – Sokoleč 1:4 (59. Martinec – 31. Skokan, 56. Šťastný, 61. Trumpus, 90+4. Ramšák), Sn Poděbrady – Průhonice 2:3 (7. vl. Frohna, 23. Jiráň – 32. a 68. Bureš, 54. vl. Štěpánek), Hlízov – Rejšice 13:1 (17., 32., 39., 44. a 62. Vyhnánek, 20., 24. a 35. Maxa, 6. Jarůněk, 12. Šesták, 11. Šváb, 25. Tafel, 29. Růžička – 16. Gracl), Pš. Mělník – Mn. Hradiště 3:0 (60. Studený, 81. Šmíd, 86. Rypka, ČK: 68. Altman, Tvrzník - MH), D. Bousov – Čáslav B 5:0 (4. a 92. Pažout, 30. Vynikal, 58. Donát, 90. M. Šolc)