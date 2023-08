Podruhé v řadě nastoupí v rámci krajského přeboru doma a po výprasku 1:5 od Velimi mají fotbalisté Mnichova Hradiště co napravovat. Otázkou je, co dovolí soupeř. Ten nedělní (výkop v 17.00) bude z nejtěžších. Milín, ač nováček, disponuje několika hráči, které fanoušci vídali ještě nedávno na prvoligových stadionech.

Fotbalisté Mnichova Hradiště - ilustrační foto | Foto: Miloš Moc

V úvodních kolech vyhrál klub z Příbramska dvakrát s nulou vzadu, 2:0 v Doksech a 7:0 nad Průhonicemi. Na nováčka skvělý a na první pohled možná i překvapivý vstup. Jenže na druhý je jasné, že tenhle tým v elitní krajské soutěži žádným ostychem trpět nebude.

V jeho řadách se sešlo trio bývalých sparťanů Ondřej Mazuch, Václav Kadlec a Marek Štěch. Když se k tomu přičte bývalý Příbramák Karel Sodlát a mladá puška Stanislav Gabriel, dá se na krajské úrovni mluvit o dream teamu.

Hradišti podzimní domácí premiéra nevyšla. Hodně krutý výsledek, hodnotil trenér

„Je to pro nás výzva. Nebojíme se žádného soupeře. K Milínu samozřejmě máme respekt, je to určitě jeden z největších favoritů na vítězství v přeboru a ani se těmito ambicemi netají,“ zve na zajímavý duel předseda MSK Ondřej Knobloch, který si přeje jiný zápas, než jaký byl ten předešlý. „První zápas jsme doma hráli špatně. Určitě do utkání půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát,“ dodal.

V Hradišti hodlají přesvědčit o tom, že velká jména ještě automaticky neznamenají úspěch. V souboji dvou odlišných klubových filozofií chtějí vsadit na týmovost. „My to hrajeme vesměs s místníma klukama, byť v dorostu nebo v počátku dospělé kariéry prošli jinými kluby ve vyšších soutěžích, ale vrací se nám zpátky,“ přiblížil Ondřej Knobloch.

Za surový zákrok tvrdý trest. Záložník Boleslavi Sakala má flastr na osm zápasů

Poukázal i na jednoho z posledních navrátilců tohoto typu Kryštofa Provazníka. „Odešel do Slovanu Liberec, kde prošel celým dorostem, pak hrál dva roky divizi v České Lípě a naposledy krajský přebor a divizi v Turnově, kde se už ale letos nevešel do kádru,“ řekl k čerstvému přírůstku na soupisce trenéra Kohouta.

Podle Ondřeje Knoblocha je návrat Kryštofa Provazníka po Davidu Sedláčkovi, Dominiku Koškovi, či jeho synovi Adamovi dalším dílkem zapadajícím do klubové vize. „Chceme kluky v mládí dobře připravit na to, aby mohli hrát výš. Pak je na nich, jestli se prosadí. Když ne, tak jsme rádi, že se vrátí zpět. Když projdou kluby jako Liberec, Boleslav či Jablonec, kde dostanou tréninkovou kvalitu, a pak hraje čtyři roky v divizi, tak kvalitu mít musí. Navíc je to furt kluk, který má Hradiště v srdci,“ kvituje předseda MSK.