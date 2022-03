Mladíček Provazník gólově načal i třetí jarní duel Sokolče. Proti Hradišti dokonce dvěma zásahy. Na jeho první trefu odpověděl z penalty Sabol, jenže sokolečský „junior“ za tři minuty vrátil svým barvám vedení zpět. Hosté přišli ve 47. minutě o kapitána, který coby poslední instance podrazil unikajícího soupeře. I v deseti ale svěřenci trenéra Kohouta vyrovnali. A to hned dvakrát. Naposledy se to povedlo střídajícímu Mackovi, který se prosadil necelých pět minut po příchodu na trávník.

Pro trenéra Aleše Kohouta měl bod za daných okolností cenu tří. „Musím říct, že jsem byl spokojený se všemi hráči, hlavně s bojovností. Prohrát jsme si určitě nezasloužili. Uhrát v deseti bod proti Sokoleči je velký úspěch. Celkově jsme s bodem spokojení,“ glosoval utkání kormidelník Hradiště.

Dobrovice si na posledním nedělala problém, lídra už má na dostřel

Kromě povzdechu nad delegací nepříliš zkušeného rozhodčího, byť červenou ani hosté nezpochybňovali, ale spíše žádali stejný trest i pro domácí, Kohout zalitoval, že se tým nedostal hned v úvodu do vedení. „Zaskočili jsme Sokoleč tím, jak jsme na ně vlétli. Do patnácté minuty nám darovali tři stoprocentní šance, které jsme ale nevyužili. Myslím, že se zápas mohl vyvíjet úplně jinak a být třeba i vítězný. Místo toho jsme ale nabídli soupeři dva jednoduché góly, kdy jsme nedostoupili hráče. Až třetí padl po vypracované akci,“ popisoval Kohout.

Domácí protějšek Jan Hlavatý mluvil o spravedlivém vyústění zápasu. „Za mě to bylo vyrovnané a bojovné utkání. Musím pochválit soupeře, který hrál velice dobře a místy nás i přehrával, hlavně v prvním poločase,“ uznal trenér Sokolče Jan Hlavatý, který byl nespokojený především s obrannou fází svého mužstva. „Jinak je to zasloužená dělba bodů. Soupeř se ve druhém poločase nevzdal. I když hrál v deseti, umožnili jsme mu srovnat místo toho, abychom toho využili a vzali si výhru,“ vyprávěl po utkání Hlavatý.

Hradiště si nadále drží pozici nejvýše postaveného mladoboleslavského celku v I. A třídě. Tím naopak nejhůře umístěným jsou Rejšice. Jejich vyrovnané výsledky z úvodních dvou domácích zápasů dávaly naději na další zlepšení. Zápas v Průhonicích byl ale spíše vystřízlivěním a návratem do podzimu. Během něj tým prohrál sedmibrankovým rozdílem hned třikrát. Jen opravdu slabou útěchou může pro hosty být, že navlas stejným výsledkem 9:2 se u „D-jedničky“ před dvěma týdny prezentovalo i béčko Čáslavi.

FOTO: Béčko má první jarní bod, na vstřelený gól ale nadále čeká

Dva hlízovské góly, které orámovaly poločas, na domácím trávníku paralyzovaly Pěčice. Jediný jarní střelec týmu Hubač stihl už jen snížit. Dohánět musely před svými fanoušky také už osm kol neporažené Luštěnice. Na jejich hřišti si po dvou přesvědčivých výhrách dělal zálusk na další poděbradský Slovan. Nakonec se ale oba soupeři museli spokojit s bodem.

Magerův Slovan se dostal do vedení díky trefě Borovičky, o výhru přišel třináct minut před koncem po rohovém kopu a trefě Prisčáka. „Konečný výsledek pro nás znamená ztrátu dvou bodů,“ ulevil si Libor Pala, kouč poděbradského Slovanu. „Měli jsme v zápase více gólovek i rohových kopů, jenže jsme zápas nedokázali dovést do vítězného konce. Soupeř byl nepříjemný, ale nejslabším článkem zápasu byl rozhodčí,“ uvedl kouč Pala. „Prohráli jsme si to sami. Měli jsme asi patnáct rohů, z toho je jasné, že jsme měli převahu. Ale nepřetavili jsme to v gól,“ přidal.

Zkompletovat jarní sbírku výsledků o remízu se podařilo Dolnímu Bousovu, byť v Mělníku na FC prohrával ve druhém poločase už dvoubrankovým rozdílem. Honc a Keszeg ale domácím druhou výhru v soutěži nakonec nedopřáli.

18. kolo: Čelákovice – Záryby 5:0 (11. a 64. Rulíšek, 10. Filip, 29. Dalekorej, 54. Haloun), Luštěnice – Sn Poděbrady 1:1 (77. Prisčák – 33. Borovička), Pěčice – Hlízov 1:2 (71. Hubač – 42. Růžička, 47. Vyhnánek), Divišov – Pš. Mělník 0:0, FC Mělník – D. Bousov 3:3 (9. a 55. Zoreník, 53. Vála – 45. z pen. Šolc, 63. Honc, 82. Keszeg), Jesenice – Čáslav B 1:1 (69. Novotný – 19. Klepal), Sokoleč – Mn. Hradiště 3:3 (8. a 21. Provazník, 75. Křivánek – 18. z pen. Sabol, 65. Charvát, 82. Macek), Průhonice – Rejšice 9:2 (34., 35. a 57. Štěpnička, 14. a 21. Hochman, 56. a 81. Souček, 12. Douda, 75. Jemelík – 51. Zvěřina, 73. Gracl)