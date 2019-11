Řezáč podržel domácí v 5. minutě, kdy vykopával na čáře Jírův skluz. Po čtvrthodině hry už lovil míč ze sítě. Svobodovu zpětnou přihrávku napálil Radačovský do břevna a Jíra pohotovou rybičkou dorazil.

Před přestávkou naservíroval pod sebe z opačné strany Vegricht a nejlepší střelec MSK Radačovský prostřelil luštěnického brankáře podruhé. Luštěnice neměly klid v koncovce, několik nadějných pokusů jim hosté vždy dokázali zablokovat. „Trochu obavy jsem z Luštěnic měl. Kdyby dali góla, možná bychom se pak horko těžko dostali na jejich polovinu,“ připustil mnichovohradišťský trenér Aleš Kohout.

Po přestávce si Vegricht připsal další asistenci, když ve vápně přistrčil Honcovi a ten šajtlí zvýšil na 0:3. Dva domácí hráči se pak ošklivě srazili hlavami, sotva kouč Maruška provedl dvojí střídání, naštěstí oba po otřesu dokázali pokračovat „Jsou to vesničtí kluci, ti něco vydrží,“ zůstal klidný domácí trenér.

V luštěnické síti skončila ještě Sabolova výstavní střela z 25 metrů v 66. minutě. Až pak se dostali ke slovu domácí, v pokutovém území byl zezadu postrčen Kopa, zatímco míč už letěl pryč, a sám přísnou desítku proměnil. „Pana Svobodu každý zná. Ta vymyšlená penalta za stavu čtyři nula byl výsměch,“ hněval se Aleš Kohout. „Rozhodčí se dopustil několika chyb, které nevím, z čeho pramenily. Já jsem měl na těžkém terénu hlavně obavy o zdraví nebo zbytečné vyloučení,“ nehádal se jeho protějšek Jiří Maruška.

Zdramatizovat mohli utkání Tomáš Hrdlička i Fišer, oba však zakončili své šance těsně vedle.

„Hradiště hrálo dobře dozadu a proměnili, co měli. Naopak my jsme udělali hodně chyb a nešla nám rozehrávka. Projevuje se špatná tréninková docházka,“ řekl luštěnický trenér Jiří Maruška. Jeho svěřenci z posledních čtyř kol vybojovali jen bod. „Jednou zahrajeme velmi dobře, podruhé je to totální propadák,“ dodal Maruška.

Sudí Svoboda ani nečekal na vypršení hrací doby a závěrečný hvizd z jeho píšťalky zazněl už v 88. minutě.

Luštěnice – MSK 1:4 (0:2)

Branky: 71. z PK Kopa – 16. Jíra, 38. Radačovský, 53. Honc, 66. Sabol. Rozhodčí: Jindřich Svoboda. ŽK: 1:2. Diváci: 47. Střely na bránu: 2:7. Rohy: 8:7.

Luštěnice: Řezáč – T. Hrdlička, Hůlka, Mísař, Lasák – Grus (67. Jakubův), Pavlíček (59. Hrynčuk), Horák, Lada (60. Fišer) – Holčapek (46. R. Hrdlička), Kopa.

Hradiště: Kalčík – Jan Svoboda, Pokorný, Lakatoš, Prokorát – Nohýnek (87. Janata), Honc, Sabol, Vegricht (82. Charvát) – Jíra, Radačovský (76. Rakouský).