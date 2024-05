Sn Poděbrady - Nymburk 2:1 (1:0)

Jan Sekera, manažer Slovanu: Vstup do utkání nám vůbec nevyšel. Všude jsme byli pozdě a rozebrání hráčů také za nic nestálo. Převaha Nymburka ale byla spíše po vápno a v držení balonu. Poté se nám podařila jedna akce a mužstvo najednou zjistilo, že to půjde. A tak jsme udeřili, kdy průnikový míč od stopera doputoval ke Švárovi a ten svoji tradiční kličkou a zakončením k tyči nedal šanci gólmanovi. Mohlo být ještě veseleji, ale Kořínek zblízka nastřelil gólmana. O poločase jsme si něco řekli a vstoupili do něj vcelku dobře. Drželi jsme balon a po stranách přicházelo nebezpečí pro nymburskou bránu. Z jednoho takového útoku se míč vykulil Bernardovi proti noze a ten překvapivě trefil. Bylo to dva nula a soupeř to musel otevřít. Místo, aby naše mužstvo zvýšilo vedení, tak situace přehrávalo a bohužel z toho nic nebylo. A naopak hosté měli šanci při samostatném nájezdu, ale v pohodě chytající Bína dobře zmenšil úhel a šanci s přehledem vytěsnil. A blýskl se ještě dvakrát. Kdyby soupeř proměnil, mohlo to být ještě zajímavé. Dvě stoprocentní šance měl. Pak po dlouhém nákopu náš obránce lehce podcenil situaci a skákající míč hezky trefil hráč Nymburka. Ale to už bylo vše. Bylo to zbytečné drama, které mohlo skončit všelijak. Chtěl bych pochválit gólmana Bínu, který začíná ukazovat, co v něm je.

Ondřej Murárik, trenér Nymburka: První poločas jsme umřeli na krásu. Sice jsme dominovali na míči, kombinovali, ale vůbec jsme nebyli nebezpeční. Nepřišel žádný centr, průnikovka a možná ani střela kromě jedné standardky. Takže sice to všechno pěkně vypadalo, ale bylo to k ničemu. Věděl jsem, že domácí budou hrozit ze standardních situací, což se potvrdilo, a až na dvě situace jsme si s tím poradili. Ale paradoxně jsme dostali gól ze situace, která ani nebyla nebezpečná. Druhý poločas jsme byli lepší, ale domácí se tentokrát již dokázali prosadit po rohovém kopu na 2:0. Poté už jsem počítal pouze naše šance a měli jsme jich dost na vyrovnání, ale bohužel dokázali už jen snížit.