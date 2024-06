Co bude s hráči, kteří u vás na jaře hráli I. A třídu, a také s trenérem Tiborem Mičincem? Na poměry krajské soutěže jste byli unikátní počtem cizinců…

S Tiborem Mičincem jsme se rozloučili, poděkovali jsme mu. Hráči půjdou po různých týmech I. A a B třídy, kde budou mít angažmá, ale gró hráčů doplní Benátky B pro I. B třídu. Většina cizinců odjela domů, až na tři domestikované a žijící tady v Čechách, čili ta enkláva se rozpustila.

V áčku jste sázeli výhradně na přespolní hráče, že?

Musíte vycházet z toho, že jste na vesnici a čím vyšší soutěž hrajete, tím více místních hráčů ubývá. To znamená, že v podstatě to tak bylo.

Po divizi, která se mohla zdát jako vysoká soutěž, se I. A třída jevila jako taková zlatá střední cesta…

A-třída byla skutečně takovým solidním kompromisem, ale potřebujete ji hrát s tím, že sedmdesát procent fotbalistů budou místní a budete to doplňovat vždycky třeba o dva nebo tři hráče. Ale my jsme vlastně doplňovali v podstatě každý půlrok určitě třetinu týmu. A to je dlouhodobě neudržitelné.

Teď asi hodně předčasná otázka: Máte výhled návratu do kraje?

Výhled je takový, že nám příští rok končí sedm velmi kvalitních dorostenců, kteří si teď vykopali A třídu a to by bylo gró týmu, okolo kterého bychom potom doplnili o nějaké zkušenější hráče. Budeme pracovat s těmito dorostenci, kteří by potom mohli po čase třeba ten okres vykopat. Tam je ta perspektiva těch mladých dorostenců, kterých máme teď opravdu šikovných minimálně sedm. A jsou fakt v pohodě. To je cesta.

Ještě zpět k té divizi, která se hrála před dvěma lety… Neplatíte nyní daň za to, že jste hráli na velikost vaší obce tak trochu neodpovídající soutěž?

To je o úvaze. Z mého úhlu pohledu, když máte kvalitní tým, který si vybojuje postup sportovní cestou, tak si myslím, že tu vyšší soutěž má hrát. A my jsme v té době měli tak kvalitní fotbalisty, kteří si tu soutěž vykopali. A já si myslím, že bychom urazili fotbalového pánaboha, kdybychom něco vyhráli sportovně a pak se toho vzdali. Čili my jsme se vždycky snažili vytvořit finanční podmínky tak, abychom tu soutěž mohli hrát a abychom tam ty fotbalisty měli. Ale bohužel situace na tuzemském trhu hráčů se opravdu dramaticky zhoršuje a už prostě neseženete na tu soutěž adekvátní kvalitu. To prostě tak je. Když se podíváte se na přestupy mezi kluby v kraji nebo v divizi Středočechů, tak jsou to takoví ti recyklovaní hráči, kteří někde vydrží půl roku, rok a pak ten klub zjistí, že na tu soutěž nemají.

Proto i chystaná spolupráce se sousedními Benátkami?

Pro nás je strašně důležité s někým z okresu spolupracovat na nějaké bázi, která by nám umožnila jakoukoliv soutěž kvalitně absolvovat. I na ten okres to musí mít nějakou kvalitu. Proto jsme jednali s Benátkami a s panem předsedou Maříkem, s kterým máme velmi dobré vztahy a chceme navázat spolupráci, abychom případně měli i nějaké hráče, kteří by potom z Benátek mohli posílit Horky. Je tomu tak i obráceně, protože já do Benátek beru asi pět fotbalistů. Pro nás je spolupráce s Benátkami důležitá, protože na okrese Mladá Boleslav jsou Kosmonosy, ty si žijí samy pro sebe, ty si všechno stáhnou z Boleslavi. Teď se bavíme o mládeži do chlapů. No a pak už to jsou jenom Benátky. Dobrovice má dorost, co vychová pro divizi? Taky nic. To znamená pro nás je z hlediska perspektivy spolupráce s Benátkami důležitá. My jsme navíc takové předměstí Benátek, jsme od sebe čtyři kilometry. A já děkuji panu Maříkovi, že jsme se takhle shodli, že my v současné době doplníme Benátky našimi hráči a potom budeme hledat další možnosti spolupráce. A druhá věc, vlastně to i koresponduje s tím, že B-tým Benátek bude trénovat a hrát své zápasy na Horkách.

Takže o krajskou soutěž Horky ve výsledku z tohoto pohledu ani nepřijdou?

Chceme to pro diváky, pro fanoušky, kteří byli zvyklí na Horkách vidět za víkend dva fotbaly - áčko a béčko, aby tahle tradice byla na Horkách zachovaná. Když to shrnu, po sezoně nám odešlo šest hráčů. To znamená, že bych musel kádr doplnit o šest hráčů, což nedáme. Takže jediná cesta byla toto spojení s tím, že hledáme další možnosti spolupráce a jak podpořit třeba horecký fotbal. Je to sňatek z rozumu. Říkám to na rovinu.

Je to i svým způsobem úspora financí, hrála i tato stránka roli?

Kdybychom na soutěže, co jsme hráli, neměli peníze, tak bychom je nehráli. Finančně klub nemá problém. Říkám, je to o hráčích. Když hrajete nějakou soutěž a pokud hráč přijde a řekne nesmyslné peníze za to, že tady bude hrát, musíte mít nějaký poměr: soutěž - výkon. Hráče jsme určitě nepřepláceli a vždycky jsme je odměňovali podle toho, jakou soutěž hráli. Není to o penězích, je to vyloženě o tom, že nemáme ty fotbalisty. Vesnický fotbal bude na úbytě. Vidíte to i jinde, že se kluby spojují nebo zanikají. My nechceme zaniknout, tak proto to spojení áčka s tím, že pak budeme hledat další možnosti spolupráce mezi Horkami a Benátkami.