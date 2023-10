Derby v 1. A třídě proti sobě svedlo soupeře, které na jaře dělily dvě soutěže. K zaslouženému vítězství a třem bodům stačila domácím Horkám jediná přesná střela. Za hosty nastoupilo trio bývalých hráčů Horek, naopak jejich bránu hájil ex-rejšický Jíra.

I. A třída, skupina B, 10. kolo: FC Horky - SK Rejšice (1:0), 7. 10. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Upracovaný fotbal se hrál skoro půl hodiny naprosto bez šancí, až hbitý průnik Livory a zpětná přihrávka na zakončujícího Zedníčka přiměly rejšického brankáře Štipla k zákroku nohama na čáře. Horky si z tlaku vytvořily několik závarů a standardek a dvě minuty před přestávkou se dočkaly.

Krátký roh kopl z pravého křídla senegalský záložník Hamed Diawara přímo na bránu a po odrazu o zadní tyč zapadl míč efektně do sítě.

Kosmonosy otáčely dvoubrankové manko, dvakrát zavěsil navrátilec Šulc

Ze strany Rejšic to bylo trápení, nevysoký Mynář byl na hrotu odříznutý a potřebné přihrávky vyhlížel většinou marně. Pouze jednou v prvním poločase si zasekl míč v šestnáctce a křížnou střelou těsně minul. Paradoxně nejvíce ohrozil horeckou bránu v 65. minutě vlastní hráč Macek, který hlavičkoval dlouhý nákop za sebe a Jíra vyškraboval s pomocí břevna.

Na sklonku zápasu museli hosté otevřít obranu, což byla voda na pojizerský mlýn. V 85. minutě připravil pěkným slalomem a uličkou Eremiáš šanci Miloslavu Machkovi, který pálil jen do vybíhajícího Štipla. Neuspěl ani Tochukwu Mbah zblízka po Chornauliho centru a tak se domácí o výhru museli obávat až do poslední vteřiny. To na přímý kop naběhl do horecké šestnáctky i Štipl a právě on hlavičkoval, jenže jen slabě do náruče svého protějšku.

Obrazem: Vrutice se prostřílela na druhé místo, kapitán si zopakoval hattrick

„Připadalo mi to jako remízový zápas, spíše bojovný, moc šancí jsme si nevytvořili. Bohužel nemáme trochu toho štěstíčka, ani když už to jde do břevna,“ smutnil rejšický trenér Luděk Kokoška.

„S defenzivní hrou jsem spokojen, ale málem jsme doplatili na to, že jsme stejně jako minule v Bousově nedali několik ložených šancí. Mohli jsme vyhrát čtyři nula a dali jsme jen jeden upocený gól. V zakončení máme velké rezervy, na to se musíme zaměřit v tréninku,“ vyhlásil trenér Horek Tibor Mičinec.

Horky – Rejšice 1:0 (1:0)

Branka: 43. Diawara. Rozhodčí: Zíka. ŽK: 3:0. Diváci: 160. Střely na bránu: 5:2. Rohy: 6:2.

Horky: Jíra – M. Mbah (90.+1 Novotný), Popovici, Macek – Holakovský (60. Eremiáš), Diawara, Machů, Chornauli, Livora (74. Machka) – T. Mbah, Zedníček.

Rejšice: Štipl – Vrána, Šťastný, Mareš, Gracl – Gereš (71. Fingerhut), Kučera, Zikmunda, Chládek (60. Zvěřina) – Pešta (84. Boháček), Mynář.