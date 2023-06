Ten se na výhře druhého celku tabulky 3:0 podílel hattrickem. V podstatě sám tak sestřelil lídra. „Já jsem to neměl už moc těžké. Hned dva góly mi v podstatě připravil brácha, já jsem to jenom uklízel,“ nenechává ovace pouze na svých bedrech sedmadvacetiletý plejer. A přidává popis svých tří zásahů: „U prvního gólu jsem silou přetlačil obránce, to byla taková trma-vrma. Při druhém to byl krásný centr od bráchy a u třetího jsem to jenom doklepl na zadní tyči.“

Řepov je po velkolepém obratu u koupaliště krok od krajského fotbalu

V dosavadních dvanácti jarních zápasech se přitom zimní luštěnická posila dokázala prosadit v součtu jenom dvakrát. Teď přišly tři góly během jednoho mače. „Tak nějak mi to sedlo. Oni měli v sestavě i hráče s ligovými zkušenostmi, takže jsem měl větší motivaci se proti nim ukázat. Navíc my hrajeme ze zabezpečené defenzivy a vyhovuje nám celkově hra proti týmům, které chtějí hrát fotbal,“ popisuje Hlaváček.

Ten přišel do Luštěnic v zimní přestávce z Kosmonos: „Na podzim jsem toho už moc, i kvůli zranění, neodehrál. Tak jsem si říkal, že po těch čtyřech letech by to chtělo nějakou změnu. V Luštěnicích navíc už asi tři kluci z Kosmonos působili, tak jsme v zimě přestoupili s bráchou za nimi.“ A pokračuje: „A jsem tu moc spokojený, tým funguje na hřišti, mimo něj je parta taky skvělá. Jenom nás trošku trápilo hřiště, protože nám do minulého týdne nefungovalo zavlažování, ale už je to opravené.“

A zdá se, že to byl dobrý krok. „S druhým místem může panovat spokojenost. Mělo by to pro Luštěnice být prý historické maximum,“ líčí Hlaváček. Po vyšší soutěži tým podle jeho slov nepokukuje: „Na kraj by to zatím si myslím asi nebylo. Po sezoně nám možná odejdou dva záložníci, takže spíš bude řešit, jak je nahradit.“

Třetí porážka v řadě. Okleštěná sestava Bousova si v Mělníku neporadila