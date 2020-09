Fotbaloví fanoušci v Kosmonosech na Mladoboleslavsku netrpělivě vyhlíží sobotu 5. září. Fotbalový klub Kosmonosy v sezóně 2020-2021 hraje první divizní utkání. „Jedná se o první domácí divizní zápas. Nikdy v minulosti se zde nekopala divize,“ poznamenal s úsměvem na tváří předseda klubu Petr Bernard.

Sportovní Klub vznikl v Kosmonosech přesně před 100 lety, letos si oddíl připomíná kulaté výročí. „Oslavy jsme chtěli uspořádat už dříve, ale kvůli pandemii nového typu koronaviru jsme museli celou akci přesunout na jiné datum,“ ohlédl se předseda klubu.

KARANTÉNA A PRVNÍ PORÁŽKA

Fotbalisté Kosmonos se rozhodli pro nové datum, 5. září. Tedy pro den, kdy odehrají na svém hřišti historicky první divizní zápas. Los jim totiž přisoudil v prvním kole soutěže zápas na půdě soupeře. V Benátkách mladý tým Kosmonos prohrál 0:7. „Přípravu na sezónu nám překazila karanténa. V pátek jsme začali trénovat a hned v sobotu nás čekal první zápas,“ objasnil okolnosti Bernard.

Podle něj budou Benátky nad Jizerou patřit k hlavním aspirantům na postup. „Benátky hrály ještě nedávno ČFL, mají kvalitní zkušený mančaft. Myslím si, že soupeř bude patřit ke špičce divize. Máme relativně mladý tým, který hrál derby v Benátkách, navíc přišlo hodně lidí. Řekl bych, že ti kluci se z toho podělali už před zápasem,“ přemítal Bernard, který s výsledkem utkání spokojený nebyl. „Mohli jsme uhrát lepší výsledek, ale netvrdím, že bychom sahali po bodech. Sesypalo se to,“ vrátil se k porážce 0:7.

POHÁROVÉ UTKÁNÍ ROZHODLY PENALTY

Kromě divize hrály Kosmonosy také Mol Cup. V rámci prvního kola v domácím prostředí přivítali Aritmu Praha. Pode zápisu o utkání tento mač sledovalo bezmála čtyři sta diváků, na stadion si našlo cestu celkem 380 fanoušků. Ti na první gól museli čekat až do druhého poločasu. V 62. minutě poslal domácí do vedení Karel Kozma. V 77. minutě srovnal hostující Filip Jančí. Utkání za nerozhodného stavu dospělo až k pokutovým kopům. Penaltová loterie vyšla lépe Aritmě Praha, která vyhrála 3:0 a celkově zápas 2:1. Díky této výhře Aritma postoupila v Mol Cupu do druhého kola, Kosmonosy v turnaji skončily.

OSLAVY A BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Sobotní program na hřišti v Kosmonosech začíná v 10 hodin dopoledne. O půl hodiny později začne mistrovské divizní utkání mezi Kosmonosy a Trutnovem. „V areálu budou atrakce pro děti, skákací hrad, motokáry, následně žáci sehrají svůj zápas,“ sdělil podrobnosti předseda Bernard a doplnil, že během celé akce bude na místě živá hudba. „Lidé se mohou těšit i na vystoupení Country kapely,“ doplnil Bernard.

Fotbalový klub SK Kosmonosy má také dvě kroniky, ve kterých je celá řada historických materiálů. Oddíl u příležitosti oslav nechal vyrobit upomínkové předměty. „Nechali jsme udělat minidresy, hrnečky nebo šály,“ dodal na závěr Bernard s tím, že tyto suvenýry si budou moci fanoušci v sobotu na místě zakoupit.