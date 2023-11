O víkendu ale naskočil do zápasu. Za béčko „svých“ Benátek. A po pěti vteřinách pobytu na hřišti ve Všestudech zvyšoval ve druhé minutě nastaveného času zápasu I. B třídy na konečných 3:1 pro hosty.

Pojďme ale na začátek této sezony, kde se tento v podstatě pohádkový příběh, za normálních okolností vedoucího týmu, začal psát: „S klukama normálně trénuji a jelikož nás celý podzim trápí marodka, z áčka nám moc hráčské pomoci nepřichází, tak už od nějakého druhého kola jsem byl v zápasech připravený na střídačce také v hráčském oděvu.“

A podle svých slov nebyl připravený jen jako instance té úplně poslední krajní záchrany. „Já jsem měl i chuť po takové době naskočit na trávník i v zápase. A teď přišla ta chvíle,“ popisuje Hejtmánek, který nastoupil na všestudský trávník za stavu 2:1 pro hosty z Benátek v rámci taktického střídání. „Já jsem byl celý život obránce, ale trenér mě poslal tentokrát do útoku, abychom se pokusili nahoře udržet míč v závěru zápasu,“ dodává.

Nakonec ho neudržel, neboť ho z prvního kontaktu poslal přímo do branky. „Měli jsme dlouhý nákop ze standardky z naší poloviny. Míč letěl na mě a já jsem ho původně chtěl hlavou posunout na někoho ze spoluhráčů. Ale dostal jsem se do souboje s obráncem a musel jsem ho zpracovávat stehnem. Nakonec to dopadlo tak, že z toho byl gól,“ popisuje svou trefu benátecká legenda.

Na tu už číhali v kabině jeho o generaci mladší spoluhráči. „Hned se dožadovali zápisného do kasy za první start a první gól,“ směje se ostřílený fotbalista. „Trenér se taky smál, že něco takového nemůžou po tak starém hráči chtít, ale já jim samozřejmě rád do kasičky něco přispěju. Přece jenom to byl start a gól po pěkně dlouhé době,“ dodává Hejtmánek.

Ten strávil v podstatě celou kariéru v benáteckém dresu. Až na dvě výjimky: „V Benátkách kopu od pěti let, takže jsem tady doma. V dorostu jsem měl to štěstí, že jsem si mohl zahrát dorosteneckou ligu za Žižkov a na závěr kariéry jsem hrál ještě ve Zdětíně, když už jsem cítil, že v Benátkách je potřeba přenechat prostor na hřišti mladším a spíše jim pomoci s trénováním,“ bilancuje svou nově o něco prodlouženou fotbalovou kariéru Josef Hejtmánek. A dodává: „Jinak jsem byl celou dobu v Benátkách spokojený. Často jsme postupovali i padali, takže jsem si tady zahrál slušnou škálu soutěží. Jednou jsme byli nahoře, jednou dole.“

Nyní je se svým týmem, tedy benáteckým béčkem někde uprostřed. Na desátém místě B skupiny I. B třídy. „Je to strašně vyrovnané, máme čtyři body ztrátu na pátého, ale také jenom šest bodů na poslední místo. Navíc bude letos kvůli reorganizaci padat pět nebo šest klubů, takže to bude drama až do konce. My jsme rádi za důležité tři body z víkendu a musíme do konce podzimu ještě něco ukopat,“ uzavírá benátecký hrdina víkendu.