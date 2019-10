Deváté kolo I. B třídy skupiny D nabídlo souboj nováčka z Olbramovic, který hostil Vyžlovku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Zápas nenabídl moc fotbalovosti, spíše dlouhé nákopy a když došlo na kombinaci, velmi často to skončilo nepřesnou přihrávkou. První náznak šance měli hosté, ale domácí si ní poradili. Následně musel hasit nebezpečí Dvořák, který včasným vyběhnutím zabránil průnikovce Vyžlovky. Domácí měli jednu šanci, když Prégr vystihl rozehrávku gólmana. Chybu Bindera chtěl Prégr hned využít, avšak hostující gólman se stihl vrátit a chytit balon do rukavic. Ke konci poločasu nacentroval zajímavý balon do vápna Rosol, Hrstka však o kousek hlavou nedosáhl.