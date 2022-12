Devatenáct gólů za půl sezony – to není vůbec špatná bilance. Co na to říkáte? Bilance je to slušná, samozřejmě jsem za ni moc rád, ale to číslo patří celému týmu, bez spoluhráčů bych nedal ani půlku, chtěl bych jim za to moc poděkovat.

Zažil jste někdy tak povedený půlrok?

Co se týče gólů, je to asi nejlepší půlrok, co jsem kdy měl. Je to tím, jaký se v Bousově sešel tým. S klukama si na hřišti neskutečné rozumím a hrát s nimi je radost. Když jsem byl naposledy v Bousově, tak jsem měl třináct gólů za půl sezony.

Nejlepší střelci I. A - sk. B

19 – Michal Pažout (Dolní Bousov), 13 – Ondřej Martínek (Boh. Poděbrady), 12 – Michael Azilinon (Poříčí n. S.), 10 – Petr Galuška (Poříčí n. S.), Jozef Flóro (Úvaly), Matěj Novák (Boh. Poděbrady), Michal Ugwu (Vlašim B), 9 – Štěpán Urban (Úvaly), Vladimír Maxa (Hlízov), Zdeněk Bělík (Dolní Bousov)

Asi by nebylo špatné vyhrát střeleckou tabulku, že? Předpokládám, že ji sledujete…

Tohle neřeším. Jediné, co chci, je dostat Bousov do kraje. Všechno začalo právě tady a tady ze mě udělali fotbalistu, který pak mohl pokračovat ve svém snu do Boleslavi, a tak bych jim to chtěl tím postupem všechno vrátit a nechat tady po sobě nějaký odkaz. Ale přiznám se, že ji sleduji (smích).

Pomohlo vám jarní angažmá v Brandýse, kde jste se mohl otrkat o dvě třídy výš? Jak toto své působení hodnotíte?

Nevím, jestli pomohlo, cítím se furt jako stejný fotbalista. Tohle angažmá bych radši nehodnotil, mám k tomu nějaké své důvody, co tady nechci řešit.

A zkušenost s dospělým fotbalem na divizní úrovni? Prosadit se bylo asi o dost těžší, že?

Je to hodně o soubojích a kolikrát to s fotbalem nemělo moc společného, ale je to podle týmu, bylo tam několik dost kvalitních mužstev, která se prala o postup do třetí ligy, ale jinak to nebylo nic úžasného. Prosadit se bylo určitě těžší, obránci jsou takticky vyspělejší než v této soutěži.

Proč jste se rozhodl pro návrat do Bousova?

To si nechám pro sebe.

Ve známém prostředí vám to s týmem klape a zimujete na druhém místě za Poříčím. Panuje spokojenost?

V týmu nám to klape jak na hřišti, tak v kabině. Všichni si to užíváme a nemůžeme se dočkat na druhou půlku sezony. Spokojenost určitě je, přece jenom je to nejlepší výsledek za posledních několik let.

V čem spatřujete hlavní sílu mužstva?

Největší síla je určitě útočná fáze, není náhoda, že máme nejvíce vstřelených branek z cele soutěže.

Ztráta na čelo mohla být menší, nebýt porážky právě s lídrem, nad kterým jste vedli už 3:0 a nakonec prohráli 4:7. Jak na zápas pohlížíte s odstupem času?

Zápas nás určitě mrzí. Prvních dvacet minut jsme předvedli výborný výkon, ale po zbytečných chybách jsme se sami porazili.

Dalo se něco udělat jinak?

Dalo a to je to, co nás porazilo. Za stavu 3:0 jsme furt bezhlavě útočili a chtěli dát další góly, to jsme proste my, ale dodnes si děláme srandu, že se aspoň diváci pobavili, já být na tribuně a vidět sedm gólů, tak jsem spokojený. Jinak soupeř má velkou kvalitu a na jaře to bude ještě zajímavý boj.

Byla to nejbolavější porážka z těch čtyř? Nebo jí naopak byla ta na béčku Čáslavi, kterému se jinak vůbec nedařilo, případně v okresním derby s Luštěnicemi, či následná těsná na Bohemii Poděbrady? Která mrzí nejvíc?

Nejvíce nás určitě mrzí Luštěnice, je tam taková menší rivalita a na tohohle soupeře nám to moc nejde, i když máme určitě větší kvalitu.

Už jste zmínil, že máte postupové ambice do krajského přeboru. Jiné než umístění tedy neberete?

Ambice na postup máme a věříme, že se nám to i povede. Já osobně se spokojím jen s postupem, na nic jiného nemyslím.

Kde je vaše ideální místo na hřišti? Když jste přicházel do Brandýsa, představoval vás klub jako křídlo…

Vždy mi bylo jedno, kde v útoku hraju, ale po této půl sezóně mě to na hrotu začalo bavit a chtěl bych na této pozici i pokračovat.

V mládeži jste prošel Mladou Boleslaví a dokonce nastoupil i za českou U17, za kterou jste vstřelil dva góly Belgii. Jak na to vzpomínáte? Považujete to za svůj dosud největší úspěch v kariéře?

Na tohle vzpomínám hrozně rád a ten zážitek nikdy nezapomenu. Když jsem na sebe poprvé oblékl reprezentační dres a při nástupu zněla česká hymna, byl to asi nejkrásnější zážitek v životě. Navíc jsem dokázal dát dva góly proti reprezentaci Belgie, byl to sen a přiznám se, že žádný gól pro mě ještě tolik neznamenal. Určitě to byl největší úspěch v kariéře.

Jaké máte nyní ve fotbale ambice či cíle?

Ambice a cíle jsem měl vždy ty největší, ale pak přijdou časem i jiné věci, které ty cíle dělají ještě těžší. Dřív jsem měl jen fotbal a nic jiného pro mě neexistovalo, ale teď už člověk musí řešit práci, peníze a už to není tak lehké. Uvidíme, kam mě ten fotbalový život ještě zavede, jsem mladý, mám toho ještě hodně před sebou.

Co děláte, pokud zrovna nehrajete fotbal?

Mimo fotbalu se věnuji rodině, přítelkyni, psovi, kamarádům, občas si s tátou rádi zahrajeme nohejbal.