Záryby – Benátky B 2:1 (2:1)

Jiří Kubát, trenér Benátek: Pro oba týmy to bylo jednoznačně důležité utkání. Oba soupeři totiž měli shodně šestnáct bodů. Řekl bych, že to byl remízový zápas, ale domácí vyhráli díky lepšímu vstupu do utkání. Tradičně jsme dávali horko těžko dohromady sestavu. Z různých důvodů jsem musel udělat několik změn, na vině byly nemoci, zranění i zápas divizního áčka. I přesto si myslím, že jsme měli na to, abychom získali bod. V sedmnácté minutě už ale domácí 2:0 vedli. První branku jsme inkasovali po autovém vhazování, kdy kryjeme míč, aby došel do zámezí. Místo toho tam vběhne domácí útočník, který naservíruje míč před prázdnou bránu. Druhý gól padl po obrovské chybě brankáře Ondry Dvořáka, který špatným odkopem trefil domácího hráče a ten poslal míč ze třiceti metrů na bránu. Ondrovi bohužel míč propadl mezi rukami. Po občerstvovací pauze se zápas trochu srovnal. Přeskupili jsme řady a proházeli některé posty. Od té doby to byl minimálně vyrovnaný zápas. Před poločasem jsme po pěkné přihrávce vstřelili gól Petrem Růžičkou. Druhá půle ale byla víceméně bez šancí. Vytvořili jsme si nějaké závary i vyloženou šanci Michala Bohdana. Domácí taktéž neproměnili své brejkové situace. Prohru beru trochu i na sebe, úplně jsem se netrefil do hráčů a jejich postů.