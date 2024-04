Benátky B – Obříství 3:0 (3:0)

Jiří Kubát, trenér Benátek: Dnes to bylo jednoznačné utkání s jednoznačným vítězstvím. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Vzhledem k naší sestavě to byla i povinná výhra, čímž ale nechci znehodnotit náš dobrý výkon. V sedmadvacáté minutě jsme vedli 3:0 a nevyužili ještě několik dalších vyložených šancí. Od této chvíle jsme zápas kontrolovali. Pro nás jsou to důležité tři body. Jen mě mrzí, že jsme nevstřelili více branek, protože příležitosti jsme k tomu dnes rozhodně měli. V dalším kole zajíždíme do Záryb, odkud si také budeme chtít přivézt nějaké body.