Dokonce dvouciferný počet branek (8:3) nabídlo střetnutí v Kosmonosech. Béčko sice v souboji s mělnickým FC inkasovalo jako první, pak ale začala úřadovat dvojice Maryška – Hlaváček.

Hosté se také ve druhé části prosadili dřív, kontaktní gól na 4:3 byl ale jejich labutí písní. Už zmíněné duo v dalším průběhu zkompletovalo po hattricku. V závěru pak narostla porážka Mělníka do rozměrů, s nimiž se setkával i při jarním sestupu.

To Rejšice si nový začátek pokazit nedaly a triumfovaly na hřišti nováčka z Mělnicka. Všestudy si svou premiéru v kraji nejspíš vysnily úplně jinak, i když herně to žádný propadák nebyl. Jenže brzy prohrávaly, do půle přišly ještě o zraněného brankáře Lorence, který při chytání míče dopadl tak nešťastně, že si poranil ukazováček levé ruky.

Divize C: Benátky na podzim poprvé ztratily, vedení neudržela ani Dobrovice

Ve druhém poločase zkušení hosté svůj náskok ještě zdvojnusobili. Že bude i o patro výš platný, ukázal hned napoprvé autor 24 branek z loňského přeboru Boleslavska. Václav Kohout se po přestupu z Řepova uvedl dvakrát. V závěru se dočkali i domácí.

Zapracovat budou muset ve Viktorce ještě také na zázemí svého hřiště, v zápise se totiž od rozhodčího objevily některé nedostatky v nejbližším okolí hrací plochy.

Úřadující přeborník Boleslavska si v jeho případě obnovenou premiéru v kraji užil mnohem víc. Radost z brankového ohraničení přestávky v Byšicích nepřekazilo béčku Benátek snížení soupeře ani vyloučení jednoho ze střídajících v závěru. Dalibor Zmij posbíral dvě žluté během necelých dvaceti minut na trávníku.

Kosmonosy po poháru počítaly ztráty, Neratovice byly nad jejich síly

Byšice si při odchodech řady členů naposledy bronzového týmu vypomohly víceméně hráči z vlastních zdrojů. Jak věští i úvodní porážka, čeká je nejspíš mnohem těžší sezona než ta minulá, v níž za celý podzim prohrály pouze dvakrát.

Do lepší poloviny tabulky by se s týmem po nevýrazné minulé sezoně rád podíval trenér Bakova Jaroslav Kamenický. Napoprvé to ale doma i přes slibný vstup a rychlé vedení neklaplo podle přestav. Hosté z Pěčic střelecký souboj s novou akvizicí z Mukařova Mačákem nakonec o jeden gól vyhráli.

3. kolo (1. hrané): Bakov – Pěčice 2:3 (7. a 70. Mačák – 11. Šťastný, 53. Novák, 66. Bartoň), Velvary B – Libčice 1:1 (32. Valenta – 52. Tenkl), Všestudy – Rejšice 1:4 (85. Koudelka – 55. a 76. Kohout, 10. Obrázek, 46. z pen. Mynář), Kosmonosy B – FC Mělník 8:3 (19., 24. a 85. Maryška, 27., 37. a 72. Hlaváček, 86. Hutsalyuk, 90. Husák – 8. a 48. Pudil, 33. Šelemberk), Byšice – Benátky B 1:2 (69. Macháček – 41. Vlček, 46. Zedníček), Chotětov – Záryby 1:0 (61. Koníček), Hovorčovice – Lužec 1:0 (8. Pouzar)