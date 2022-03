Hosté se na Polabanu dostali do vedení ještě před přestávkou Tomíčkem. Kanonýr Picavy tak dal vzpomenout na listopadový vzájemný duel, který čtyřmi góly rozhodl zcela sám. Hned po obrátce si domácí vstřelili vlastní gól. Následně ještě hosté kontrolovali vítězství i třetí brankou Marka Sedláčka.

„V prvním poločase jsme si vypracovali dost nadějných situací, které jsme nedokázali vyřešit. Nakonec jsme šli do vedení po rohovém kopu. Ve druhém jsme hned na začátku proměnili šanci. I přes snahu domácích jsme je do žádné velké šance nepustili. Přidali jsme třetí branku znovu po rohovém kopu a dovedli utkání do vítězného konce,“ liboval si Murárik.

Ještě před utkáním přiblížil, do jaké míry se v zimní přestávce podařilo doplnit kádr. „Měli jsme vytipované nějaké posily, které bohužel z různých důvodů nedopadly, takže s tím spokojen být nemůžu, naopak jsme ještě přišli o jednoho hráče, který byl součástí týmu na podzim a odešel za lepším. Naopak mě těší, že jsme získali mladé hráče, kteří když na sobě budou pracovat, mohou se v příštích letech stát oporami."

Domácího kormidelníka Lukáše Vlka mrzely góly inkasované po standardních situacích. „Předpokládali jsme, že soupeř bude silnější na balonu. Jenže kde jsme viděli naši šanci, z toho nakonec rozhodl soupeř. Dostali jsme dva góly po standardních situacích, to je pak těžké,“ řekl po zápase trenér Nymburka.

„Na druhou stranu nás Dobrovice do ničeho nepostila a fotbal to moc hezký nebyl z obou stran, spíš převládal boj. V takových zápasech, kdy už jde o body, se to láme. Nedařilo se nám po stranách, kde jsme byli zajímaví v přípravě, teď to nešlo. Navíc se nám tam zranil Roman Novotný. Druhý gól byl vlastenec hned po poločase a pak už to bylo složité,“ uvedl Vlk.

Nymburk – Dobrovice 0:3 (0:1)

Branky: 33. Tomíček, 46. vlastní Krumpholc, 64. Marek Sedláček. Rozhodčí: Kaucký. ŽK: 2:2. Diváci: 174. Dobrovice: Bartoš – Prskavec (66. Kopecký), Marek Sedláček, Pečínka, Klain - Novák, Kučera (77. Machů), Michal Sedláček (66. Kořínek), Zelinka (85. Macko) - Volf (77. Novotný) - Tomíček.