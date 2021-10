Třikrát v derby krajského severu fotbalisté Mnichovohradišťského SK vedli, ale v souboji čtvrtého se čtrnáctým celkem I. A třídy houževnatý Bousov nezdolali. A to navzdory tomu, že kopali dvě penalty, které vyvolaly v početné bousovské výpravě hodně zloby.

MN. HRADIŠTĚ - D. BOUSOV 3:3. Hostující Pažout zezadu postrčil Charváta. | Foto: Karel Jedlička

Impozantní nástup favorita po řadě zblokovaných střel a rohů dovršil v 10. minutě Rakouský, který hlavou doklepl do sítě Nohýnkův centr. Domácí však zapomínali na zadní vrátka. Bousovští číhali na půlící čáře na smrtící brejky. Nejdříve se zastřeloval z nájezdu nepřesně Jakub Šolc, ale v 17. minutě už Horákův pas do běhu proměnil Pažout do protipohybu – 1:1.