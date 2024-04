/OSOBNOST DENÍKU/ Před sezonou se přesunul po osmi letech z Pěčic do Chotětova. S ním je…

Ve druhé půli se odehrával hlavně boj uprostřed hřiště, kvalita dlouho chyběla na obou stranách, když zejména na domácích byly znát početné absence včetně nejlepšího střelce Matěje Vaňka. „Potýkáme se se zraněními, dnes chybělo pět hráčů, kluci, co nastoupili, to museli vybojovat týmovým výkonem,“ konstatoval bakovský trenér Jaroslav Kamenický.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Až v 74. minutě dostal přihrávku do běhu Maryška a křížnou střelou těsně minul. Během dvou minut pak hosté ještě dvakrát otřásli brankovou konstrukcí. Jan Vaněk posadil nadýchaný centr na hlavu Libora Cepky, jehož prudkou hlavičku zastavilo břevno a Petr Štěpán zakončil průnik osou hřiště z otočky kolem obránce jen do levé tyče.

„To je každý zápas stejné, aspoň vidíte, že vám nelžu, když to vždycky do novin píšu,“ nevěřil svým očím řepovský trenér Jindřich Holický. „Nedáme góly ani z nejvyloženějších šancí, něco si vždycky řekneme a neplníme to. Nakonec jsme mohli ještě dostat na dva nula,“ narážel Holický na následnou spolupráci Danielů, kdy řepovského brankáře obstřelil Málek po centru dorostence Janečka a nováčka zachránil na brankové čáře obránce Jaroslav Havlát.

Reprezentant Kušej nepomohl. Juniorku v Kolíně srazila standardní situace

V závěru plály emoce hlavně mezi střídaným Boškem a Zunou, který se za odmítnutou podanou ruku dočkal lehkého záhlavce.

„Můžu klukům poděkovat, jak to odbojovali, ale soupeř byl dnes lepší a měl víc brankových příležitostí. Dnes vyhrál horší tým,“ pravil Jaroslav Kamenický.

Řepov ještě na jaře nevyhrál a přibližují se nabitému středu tabulky, vítězové ztrácejí již jen dva body. Projevily se odchody podzimních opor Novotného se Strnadem zpět do sousedního Března? „Nechci z nich dělat hvězdy, abych říkal, že se bez nich neobejdeme, ale samozřejmě pokud odejde autor 11 gólů, tak je to znát,“ připustil Jindřich Holický.

SK Bakov – Sokol Řepov 1:0 (1:0)

Branka: 24. Kvapil. Rozhodčí: Soukup. ŽK: 2:3. Diváků: 135. Střely na bránu: 3:5. Rohy: 4:3.

Bakov: Kalčík – Cecava, Kopal, Kvapil (62. Říha), Brož (37. Kurc) – Velechovský (46. Málek), Maryška, Frelich, Janeček – Ajchler, Boško (90. Beran).

Řepov: Hlaváč – Rapyna, Novák, Havlát, Veselý (58. Vejvoda) – Gereš (46. J. Vaněk), Siřínek, Zuna, Štěpán – Cepka, Váňa (61. Dvořák).