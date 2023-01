„Po vážném zranění kolene a operaci se pomalu začne zapojovat kapitán týmu Martin Sabol. Tým doplnil po dlouhém vážném zranění kolene v prvním utkání sezony 19/20 Honza Bajer, který na podzim hostoval v Bakově. Dalším mladým hráčem je Honza Horák, který u nás odehrál celou mládežnickou kategorii. Po skončení dorosteneckého věku se v létě vrátil do Jizeranu Doubrava a nyní se s námi zapojí do zimní přípravy. Stejně tak se do přípravy se svolením mateřského klubu zapojí Stanislav Pitloun, kreativní záložník z Bělé,“ vyjmenoval Ondřej Knobloch s tím, že příležitost v následujícím období včetně pěti přípravných zápasů znovu dostanou i nadějní dorostenci. „Na vlastní žádost se připojil do přípravy k týmu Rejšic Pavel Nohynek,“ doplnil Ondřej Knobloch.

Foto: Dvě sestavy, dvě výhry. Kosmonosy zmákly Turnov i Horky

Nováček z Hradiště se bude připravovat v domácích podmínkách a na umělé trávě v Českém Dubu. Začátkem února odjede celý tým na zimní soustředění do Vrchlabí na Smejkalovi Boudy. Svou formu pak otestuje v zápasech s Velkými Hamry (28. 1. v Desné), dorostem Mladé Boleslavi (11. 2.), Rejšicemi (18. 2. v Benátkách), Lysou (25. 2. v Benátkách) a Jinočany (4. 3. na Motorletu).

Kádr MSK: Martin Vrána, Adam Knobloch, David Altman, Jan Horák, Jan Mihalík, Jiří Zajíček, Michal Geissler, Vladimír Majl, Jan Bajer, Martin Sabol, David Sedláček, Jakub Radačovský, Adam Charvát, Dominik Košek, Patrik Vegricht, Filip Kořínek, Lukáš Novák, Jakub Rakouský, Dominik Pokorný, Robin Macek, Jan Svoboda, Roman Lukeš, Stanislav Pitloun

