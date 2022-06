Opatrných dvacet minut rozhodně kanonádě nenasvědčovalo, až pak zahrozil Sedláček, který obral o míč Lebdušku, ale nepropálil brankáře Berana. Na druhé straně se vzápětí protáhl za obranu Gonda, ale jeho lob neměl potřebný směr. Byla to vůbec jediná příležitost béčka Čáslavi.

„Ze začátku jsme hráli středem a ne po stranách, jak jsem chtěl. Soupeř přijel bránit a šance nepřicházely,“ upozornil trenér MSK Aleš Kohout.

Ve 26. minutě vyškraboval Beran Zajíčkovu dalekonosnou šlehu po zemi, za dvě minuty se již Hradiště dočkalo. Knobloch vysunul Sabola a jeho zpětnou přihrávku umístil do sítě prudkou střelou Vladimír Majdl.

Na čáslavskou bránu se valil útok za útokem. Beran likvidoval Peštovu dělovku, Mihalík po půl minutě hlavičkoval o zem do břevna a dorážel nad. O potřebné decimetry níže se trefil až po Peštově hlavičkovém přistrčení pod břevno zapomenutý Daniel Pokorný – 2:0.

Také po změně stran domácím chvilku trval rozjezd na provozní teplotu. V 62. minutě obešel Sedláček i brankáře, z úhlu pak volil zpětnou přihrávku na Svobodu, jehož ránu však z brankové čáry vyhlavičkoval čáslavský kapitán Lebduška. Hned nato však pěkně dloubnul míč přes brankáře střídající Jakub Rakouský – 3:0.

Co domácí stihli do 80. minuty, zopakovali během šesti minut. „Pro hosty už bylo těžké se zvednout, my jsme mohli dát klidně osm devět gólů. Jsem rád, že se kluci rozloučili s diváky takovým výkonem a vítězstvím,“ řekl Aleš Kohout.

Krásný lob Adama Knoblocha z dálky načechral síť počtvrté a vysunutý Beran se za míčem jen zoufale ohlížel. Po rozehrání si naběhl na levé křídlo Nohýnek, i přes uklouznutí nejen udržel zdánlivě ztracený míč, ale odcentroval na dalšího z náhradníků Robina Macka, který zblízka doklepl na 5:0. To ještě nebylo vše, Svobodovu hlavičku po rohu do břevna dorazil z velkého vápna do sítě Martin Sabol. Po skvělém jaru si mohli vítězové užít děkovačku s početnou návštěvou.

„Kluci začali plnit věci, které si říkáme na tréninku. Klobouk dolů před nimi, jak to jaro odehráli. V posledním kole se ještě popereme o druhé místo. Škoda několika zbytečných klopýtnutí na podzim jako v Luštěnicích, mohli jsme myslet ještě výš,“ dodal trenér Kohout.

Mnichovo Hradiště – Čáslav B 6:0 (2:0)

Branky: 28. Majdl, 37. Pokorný, 64. Rakouský, 80. Knobloch, 82. Macek, 86. Sabol. Rozhodčí: Petýrek. ŽK: 0:1. Diváků: 197. Střely na bránu: 14:1. Rohy: 7:1.

Mnichovo Hradiště: Vrána – Svoboda, Zajíček, Pokorný, Vegricht – Pešta (63. Macek), Mihalík, Sabol, Knobloch – Sedláček (74. Nohýnek), Majdl (59. Rakouský).

Čáslav B: Beran – Eisner (70. Kubín), Čáp (76. Jirků), Lebduška, Fišr – Gonda (61. Šusta), Pavlík, Novák, Tůma – Mužátko (11. Roček), Dastych