Luštěničtí předváděli vyspělý fotbal, nezbavovali se míče zbytečnými odkopy, ale trpělivou kombinací nutili soupeře běhat bez míče. Na jejich pevnou obranu stačil pouze nejlepší střelec Unionu Jiří Dalekorej, který mohl klidně vyrovnat. Ve 25. minutě po Pánkově zpětné přihrávce napálil tyč. V 35. pak Dalekorejův lob z nájezdu konečky prstů vyškrábl brankář Pistor a sportovně se přiznal k rozhodčím nepostřehnuté teči. Ona by byla škoda se o tak důležitý zákrok nepřihlásit.

„Čekal jsem, že na nás domácí vlétnou víc. Od prvního gólu jsme to měli pod kontrolou, v prvním poločase jsme je pustili do dvou šancí, ve druhém už kromě gólu do ničeho,“ hodnotil zápas luštěnický trenér Lukáš Pleško.

Čelákovice přežily dva závary po rozích, osm minut po přestávce ale skvělý centr střídajícího Semeráka uklidil pod břevno parádním volejem Tomáš Prisčák. Podzimní příděl 4:0 z Luštěnic dorovnal po hrubce brankáře Jandy v 68. do prázdné Josef Lada, domácí alespoň krátce nato zmírnili debakl Dalekorejem, který se protáhl středem obrany a zavěsil.

„Chtěl bych ocenit přístup kluků, co jsem tady, tak makají, bojují a jsem rád, že i v omezeném počtu chodí poctivě na tréninky. Změny v kádru přes zimu moc nebyly. Odešel jen Ruszó do Nymburka a přišel Pepa Grus z okresních Kosořic. Máme šestnáct hráčů, z toho Lasáka a Kopu na marodce, navíc se zranil na tréninku Radek Hrdlička a náš nejlepší hráč Honza Grus má ze zápasu nejspíš zlomený palec,“ vypočítal Pleško.

Na otázku, zda se dá A třída hrát ve dvanácti lidech, odpovídá: „Na to jsem taky zvědavý. Upřímně si myslím, že nedá. Béčko ani dorost už nemáme, přinejhorším budeme muset povolat padesátníky ze staré gardy. Naštěstí bodů jsme uhráli dost a sestup řešit nemusíme, vše navíc je jen bonus.“

Čelákovice – Luštěnice 1:4 (0:2)

Branky: 73. Dalekorej – 8. a 21. Fišer, 53. Prisčák, 68. Lada. Rozhodčí: Remenec. ŽK: 2:0. Diváků: 94. Střely na bránu: 4:7. Rohy: 5:5.

Luštěnice: Pistor – Horák, Pavlíček, Hůlka, Josef Grus – Mísař, Prisčák, Hrynčuk, Jan Grus (16. Semerák), Lada (79. T. Hrdlička) – Fišer.

KAREL JEDLIČKA