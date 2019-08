Derby tři kilometry vzdálených vesnic připomíná hokejové play-off. Nejen vypjatou atmosférou, ale i četností. Fotbalisté Rejšic zajížděli k sousedům do Luštěnic v posledním kole jara, které se pro bouřku muselo jako poslední zápas v republice další týden opakovat. Los si zašpásoval a poslal je tam potřetí za sebou i na úvod nové sezony.

DOMÁCÍ VLÁDLI. Rejšický Zdeněk Jakubec se přes luštěnického Tomáše Holčapka k míči neprotlačil. | Foto: Karel Jedlička

Na první poločas by hosté nejraději zapomněli. V deštivém dopoledni je dvakrát zpražil Jaroslav Kopa. Ve 13. minutě dorazil do sítě vlastní střelu, za pět minut se v pokutovém území zmocnil odraženého míče a uklidil ho do brány podruhé. Kopa si navíc připsal asistenci, když přiťukl do běhu Josefu Ladovi, který skóroval prudkou ranou po zemi – 3:0.