Mnichovohradišťský sportovní klub přivítal v sedmém kole I. A třídy hráče FC Mělník. Domácí šli do zápasu v nepříliš dobré formě, bojovali hlavně se slabou útočnou produkcí. V nedělním utkání ale ofenzivní trápení prolomili a zvítězili jasně 5:0.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„Byli jsme lepší, ten zápas jsme mohli zakončit i s osmi, devíti, možná i deseti góly. Mělník tam nikoho neměl, přehrávali jsme je,“ začal své hodnocení trenér MSK Aleš Kohout. „Když to tak řeknu, oni dopředu nic moc neměli. Vzadu jsme hráli dobře, i středová řada byla super. Zasloužili jsme si to. Bylo to jednoznačné od začátku do konce,“ pokračoval.