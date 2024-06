„Abych pravdu řekl, tak jsem zápasy konkurentů nesledoval. Nechtěl jsem se tím nijak ovlivňovat. Stejně bylo jasné, že už to nemáme ani tak ve svých rukách,“ vrátil se do kritických chvilek posledního kola trenér Hradiště Tomáš Hofman.

Ondřej Knobloch zpětně chválil nejen přístup svého týmu k utkání, v němž svůj osud neměl ve své moci, ale zároveň i kluby, jímž šlo v závěrečném kole „pouze“ o čest. „V Doksech jsme hráli na vítězství, které se nám takřka povedlo, kdy jsme dostali gól v 95. minutě. Naštěstí to nic neřešilo a bod ve finále stačil,“ vylíčil s tím, že utkání mělo atributy těch předešlých. „Z naší strany tomu nechyběla bojovnost, maximální nasazení, ale štěstí se k nám letos na jaře úplně odklonilo.“

Jedním dechem pak vyjádřil respekt Dobříši i Velimi. „Nešlo jim o nic, ale k utkání přistoupily, tak jak by se mělo. Chtěly vyhrát a nijak nekalkulovaly. Do Dobříše jsem za to osobně posílal esemesku s poděkováním. Pro tým s kvalitou Velimi by byla ostuda prohrát s posledním,“ ocenil.

Radost měl nejen za svůj klub, ale i jako člen výkonného výboru středočeského svazu. „Jsem pyšný, že za ty tři roky se nám povedlo fotbal posunout tak, že se rozhodovalo pouze na hřišti. Za to, jak se soutěž odehrála, chci poděkovat všem klubům i rozhodčím. Nezaznamenal jsem žádné excesy, a to se třeba v B-třídách hrálo o pětadvacet sestupů. V rámci možností to proběhlo super,“ uvedl, byť o obratu Průhonic v Poříčí si i tři týdny poté myslí své.

Rozlučka se sezonou „na hraně“ mají v Mnichově Hradišti v plánu nadcházející pátek, menší oslava záchrany už prý ale proběhla hned po zápase. Hodnocení poslední třetiny soutěže, pro kterou bývalý hráč MSK a trenér mládeže převzal štafetu po Aleši Kohoutovi z jeho pohledu příliš pozitivní není. „Nasbíraných bodů bylo málo a tudíž i zklamání. Spokojenost však byla určitě, co se týče samotné hry, která se posunula na vyšší úroveň,“ je přesvědčený.

Že by mužstvu uškodila absence domácího prostředí v klíčových zápasech s Poříčany a Poříčím, si nemyslí. „V Bakově nebyl žádný problém. Hřiště bylo perfektně připraveno a všichni to tu známe,“ nevymlouval se.

V rozdělané práci u mužstva chce pokračovat také v příští sezoně. U Ondřeje Knoblocha má plnou podporu. „Už když to bral, tak jsme si jasně řekli, že není tlak na to, abychom se pod ním zachránili, a pokud by to nevyšlo, že by to nemělo mít nějaké fatální vyústění. Počítáme s ním stoprocentně i pro další sezonu,“ uvedl a souhlasil, že herní projev mužstva na jaře předčil dosažené výsledky.

Jdeme směrem, jakým chceme

„V posledních pěti zápasech byl herní projev velice dobrý. Je nastavený směr, jakým chceme jít. Zapojili jsme i dorostence, kteří v posledních zápasech hráli v základní sestavě. To je to, čím se chceme prezentovat. A jestli by to bylo v kraji nebo I. A třídě, není tak podstatné. Kádr je ustálený, hodně mladý a kvalitu bude mít,“ věří Ondřej Knobloch.

Nejbližším cílem nadcházejícího období bude dobře potrénovat a do nové sezony vstoupit tak, aby se MSK záchranářským starostem příští jaro vyhnul. „Chceme zabudovat kluky z dorostu. Kádr doplníme jen asi na dvou třech místech, a zase jen návratem našich hráčů z jiných klubů. Směřujeme k tomu, aby to opět byli jen odchovanci a naši hráči,“ plánuje Ondřej Knobloch.

Na závěr pak pozval na 27. července, kdy bude právě stadionek v Mnichově Hradišti dějištěm druhého dne středočeského fotbalu. Součástí odpoledního sportovně-kulturního programu bude i premiérové finále superpoháru SKFS mezi Milínem a Psáry, coby vítěznými celky krajského přeboru a poháru.