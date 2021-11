Dobře pro hostující tým, že se dvakrát trefil v prvním poločase kanonýr Ramšák. Sokoleč tak měla dvougólový polštář a to bylo rozhodující. Krátce po změně stran totiž dostal červenou kartu po dvou žlutých Lukáš Hruška. A chvíli před koncem ho následoval i druhý stoper Šťastný. Jenže to už hosté vedli o tři branky. Domácí proměnili alespoň druhou penaltu, ale to byl poslední gólový zápis utkání.

„Byl to boj. A ve druhém poločase spíše válka o tři body. Pro nás velmi cenné tři body,“ zhluboka si oddechl trenér sokolečského mužstva Jan Hlavatý. „Musím ale uznat, že válka velmi férová. Soupeř nás v určitých pasážích hry přehrával v nasazení a bojovnosti. Je až zarážející, že se pohybují v dolní polovině tabulky. Soupeře musím pochválit. Stejně tak ale chválím svoje válečníky za odbojavané utkání,“ zamyslel se Hlavatý.

Domácí Luděk Holub s takovým hodnocením souhlasil. Hráči si podle něj vzali k srdci pokárání, že opakování rejšického výkonu by klidně mohlo přinést i dvouciferný výlov. „Zahráli jsme myslím velice dobře, kluci bojovali a dokázali si, že fotbal umí. Jen je na nás poslední dobou deka,“ chválil přístup Holub.

Ani velmi dobrá znalost některých opor soupeře nezabránila jedné z nich, Ramšákovi, dvakrát skórovat. Domácí to ale nezlomilo. Aktivitou dostali soupeře do deseti, i když to podle Holuba až taková výhoda nebyla. „Sokoleč má velice zkušený a kvalitní mančaft, takže to pomalu nebylo ani znát. Ale územní převahu jsme ve druhé půli měli větší,“ uvedl.

Jedním z klíčových momentů se pak nejspíš stala penalta jako vystřižená ze silvestrovských sestřihů. Na břevně totiž končila Vynikalova střela i následné dorážky. To Trumpus na opačné straně stále otevřenější obranou nepohrdl a zápas tak definitivně rozhodl. Kýžený kontaktní gól, který ještě mohl osmičce hostů v poli nadělat trable, i přes neutuchající snahu nepřišel. „Z obou stran se hrál otevřený fotbal, my se až do konce tlačili dopředu. Perfektní utkání,“ těšilo navzdory porážce Luďka Holuba.

Z ostatních boleslavských zástupců v soutěži se blýskly především Pěčice. Důležitou výhrou v Zárybech se v tabulce dostaly před svého soupeře. Zároveň znovu potvrdily, že se jim venku daří o něco málo víc než doma. O výsledku se rozhodlo až v úplném závěru. Rozhodující branku vstřelil šest minut před devadesátou brankář a kapitán hostí Tomáš Dufek, který se i za nerozhodného stavu postavil k penaltě. Faulem ji vyrobil jeho domácí protějšek Panzner. V nastavení pak výsledek zpečetil v poločase střídající Šťastný.

Mnichovo Hradiště navzdory bodově chudému říjnu nedopřálo další rozlet Rejšicím. Ty se prosadily pouze jednou a až za rozhodnutého stavu. Čtyřbrankovým rozdílem triumfovaly také Luštěnice. Výhra 4:0 nad Čelákovicemi byla vůbec jejich nejvyšší během podzimu. Domácí bilanci pak mohou znovu zlepšit i o víkendu, kdy hostí Záryby. V Pěčicích nastoupí Slovan Poděbrady. Ostatní týmy zamíří za hranice Boleslavska.

1. kolo: Luštěnice – Čelákovice 4:0 (40. a 73. Prisčák, 46. Fišer, 90. Pavlíček), Záryby – Pěčice 0:2 (84. z pen. Dufek, 90+2. Šťastný), Sn Poděbrady – Divišov 1:0 (82. Šulc), Hlízov – FC Mělník 9:0 (15., 16., 45. a 48. Vyhnánek, 42. a 71. Jarůněk, 37. Maxa, 53. Šesták, 58. Růžička), Pš. Mělník – Jesenice 5:1 (48. a 58. Chytil, 49. Šimandl, 61. Mihalík, 74. Havel – 84. Novotný), D. Bousov – Sokoleč 1:3 (84. z pen. Šolc – 15. a 41. Ramšák, 79. Trumpus), Čáslav B – Průhonice 2:1 (23. z pen. a 83. Ronovský – 44. Douda), Mn. Hradiště – Rejšice 5:1 (24. Sabol, 30. Radačovský, 49. Vegricht, 54. Charvát, 79. Tvrzník – 68. Havlát)