Vítězství mohlo být daleko výraznější. Jen exligista Jiří Gába, který v 39 letech oznámil ukončení hráčské kariéry, mohl při rozlučce dát dva hattricky. Ani jeho neproměněná penalta krátce po přestávce nakonec Dobrovické nemrzela. Po následném rohu totiž z obrovského závaru dotlačil míč těsně za brankovou čáru Lukáš Macko. Hlavní sudí si nebyl jistý, ale pomezní viděl dobře a vystartoval zpátky k půlící čáře.

Skóre otevřel v 11. minutě do prázdné brány po Kopeckého přihrávce Gába. Dorostenec Kopecký pak trefil tyč, hosté zase nevyužili nepřímý kop z malého vápna za nedovolenou malou domů.

Útoky se přelévaly a nebezpečnější byli domácí, výborný brankář Šejvl však zblízka vychytal Kopeckého i Mráčka, jemuž přistrčil Kovač Lukášův dlouhý pas ramenem.

Za Starou Boleslav vyrovnal hlavičkou po rohu tři minuty před pauzou nestárnoucí 49-letý Miroslav Sunkovský.

Jeho spoluhráč Bolek Staněk zastavil dobrovickou akci na začátku druhé půle rukou, Gábovu penaltu sice Šejvl vyrazil na roh, ale po něm padl už popsaný vítězný gól.

„Chtěli jsme vyzkoušet v dospělé soutěži mladé, kteří v létě vycházejí z dorostu, a obstáli slušně. Dostanou příležitost i v posledním kole ve Vojkovicích,“ řekl domácí trenér Pavel Klain. „Dorost hraje v neděli a chci také poděkovat Pepovi Matějovskému, že nám Stará Boleslav vyšla vstříc se změnou termínu.“

Domácí za stavu 2:1 zamkli pásmo a hosty nepustili na dostřel. V závěru naopak promarnil tři tutovky hlavou i kopačkou tváří v tvář brankáři Gába, jemuž se o Šejvlových rukavicích muselo i zdát.

Dobrovice B – Stará Boleslav 2:1 (1:1). Branky: 11. Gába, 51. Macko – 42. Sunkovský.

Fotbaloví fanoušci v Dobrovici se vydali naposledy na ČFL a Picava pokračovala v penaltové tradici posledních týdnů. Tentokrát v nich nejen vybojovala druhý bod, ale z pokutového kopu i v řádné hrací době vyrovnal brankář Ondřej Bartoš.

Skóre 1:1 platilo po hodině hry nejen na góly, ale i na střely. Za hosty napnul síť ve 27. minutě z přímého kopu krásně Vosáhlo. Domácí měli stejných příležitostí několik, ale Osvaldovi standardky nevycházely jako jindy. Benešovský Švantner zakončil dvě rychlé akce o centimetry vedle dobrovických tyčí, než ho po přestávce postihl snad výpadek smyslů. V 65. minutě sestřelil nebržděným skluzem na kotník domácího Petličku, který řval bolestí a zápas pro něj skončil. Ne tak pro viníka, který vyfasoval od sudího Klupáka jen žlutou kartu. „Bylo to zbytečné dohrání za lajnou z přemíry snahy. Petlička má výron a příště bude chybět“, mračil se domácí trenér Petr Lukáš.

Domácí bezzubou ofenzívu podpořil o přestávce Miškovský, který si vynutil po rohu penaltové podražení a gólman Bartoš vyrovnal. „Benešov má běhavé kluky, kteří nejsou líní na krok. Gól ze standardky nás utlumil, chyběl nám pohyb a hosté byli lepší. Proto jsme prostřídali a mezihra se zlepšila, vyústila z toho penalta a měli jsme i další šance,“ narážel dobrovický trenér hlavně na 63. minutu.

Tehdy měli jeho svěřenci k vítězství zdaleka nejblíže. Klain vybojoval míč ve středu pole, ten přes Bernáta, Osvalda a Volfa doputoval doprava k úplně volnému Petličkovi, jehož ránu k tyči skvěle vyhmátl Rotbauer. Za chvíli už měl dobrovický záložník jiné starosti.

Vyrovnaný boj dospěl k penaltám, v nichž jediný benešovský střelec ze hry Vosáhlo netrefil bránu. Pak se sice neprosadil ani Bernát, ale Bartoš klíčovým zákrokem vyrazil Filipův pokus, sám penaltu opět proměnil a v poslední sérii zpečetil výhru 4:3 Tvaroha. Pokřik „My jsme kluci kabrňáci, kluci z Picavy“ pak zněl z hrdel většiny hráčů z dobrovické šatny naposledy. Krajský přebor za Dobrovici budou hrát z rozlučkové sestavy jen Bartoš, Routek, Klain a Miškovský. „Neřekl bych, že to bylo zvláštní angažmá. Na začátku jsme si řekli, že dohrajeme soutěž se ctí a to se kromě zápasu s Karlovými Vary povedlo,“ řekl Petr Lukáš, který na lavičce Picavy vystřídal zkušeného Petra Hejna současně s oznámením o konci v ČFL. „Musím všem klukům poděkovat k tomu, jak makali na trénincích, přestože se říkalo, že nemáme o co hrát a že to vypustíme,“ dodal bývalý prvoligový obránce.

Dobrovice – Benešov 2:1 pk (0:1)

KAREL JEDLIČKA