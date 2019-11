Jednalo se o souboj týmů ze spodku tabulky a pro Miřetice bylo důležité bodovat, aby jim Říčany příliš neodskočily. To se bohužel pro hosty nepodařilo, a i kvůli hrubým chybám si výrazně ztěžují situaci před další polovinou soutěže.

První poločas nabídl vyrovnanou hru. Do první vážné šance se dostali domácí, ale Fialka je skvěle vychytal. Na druhé straně zatápěl obraně miřetický Rybařík, ale jeho střelecké pokusy nebyly přesné nebo dostatečně tvrdé. V 19. minutě při standardní situaci nechala hostující obrana trestuhodně osamoceného Pavlů, který si naskočil na centr a hlavou poslal svůj tým do vedení. Po obdržené brance zvýšili miřetičtí tempo a dostávali se postupně do šancí. Rychle rozehranou standardní situací našel Moudrý přesně hlavu Rybaříka, který se nemýlil. Bohužel pomezní rozhodčí viděl asi jako jediný na hřišti ofsajd a tak branka nebyla uznána. Chvilku před poločasem zahrávali domácí rohový kop. Při snaze zakončovat se u míče srazili dva domácí hráči a k údivu všech nařídil sudí Pagáč pokutový kop. Ten s jistotou proměnil Netolický.

Ač mohli hosté cítit křivdu, o dalším průběhu utkání rozhodli sami hrubými chybami v obraně, kdy v patnácti minutách nahráli soupeři na tři branky a rázem to bylo již 5:0. Rozhodnutý zápas už jen korigoval z penalty Jenšík a v závěru Brýl. Miřetičtí navíc dohrávali utkání v devíti, když byl nejprve vyloučen Turek společně s domácím Pavlů, následně musel z utkání odstoupit Nebřenský po tvrdém úderu do oka.

Říčany – Miřetice 5:2 (2:0)

Branky: 19. Pavlů, 43. Netolický, 46. Pavlíček, 50. Pavlů, 57. Beneš – 70. Jenšík, 85. Brýl. Rozhodčí: Pagáč. ČK: 1:1. Diváci: 50.

Miřetice: Fialka – Blažek, Čáp K. (55. Jantač), Nebřenský, Přitasil – Brýl, Kabát, Moudrý, Turek – Jenšík, Rybařík.