„Druhý poločas nám dokázal, že i přes držení pětašedesáti procent času balonu na našich kopačkách nemusí být cesta k vítězství. Dobrovice vyhrála zaslouženě. Prokaučovali jsme první poločas a vzhledem k tomu, že nemáme trenéra, tak není koho vinit. Je to porážka a ta vždycky bolí,“ dodal Voříšek.

„Kdybychom hráli v rozlišovácích, tak návštěvníci nepoznají, kdo je domácí. Dobrovičtí borci se nikam nehnali a naopak my převzali fotbalovou aktivitu, za kterou jsme byli patřičně odměněni třemi inkasovanými brankami v rozmezí pětadvaceti minut po chirurgicky přesných protiútocích, po kterých nadále po celý zápas hrozili. Rychlá sprcha,“ konstatoval poděbradský zadák Jiří Voříšek.

Domácí borci rozhodli o své výhře hned na začátku. Za osmnáct minut dal Zelinka dva góly a to už bylo pro hosty proti silnému protivníkovi hodně těžké. Navíc po půlhodině hry přidaly Dobrovice třetí branku a bylo po utkání. Ve druhém dějství už branka nepadla, domácím tak stačil první poločas.

