V remízách 1:1 jako by se v poslední době zhlédli divizní fotbalisté Benátek nad Jizerou. Třetím zápasem z posledních čtyř, který takto dopadl, byl ten nedělní s Dvorem Králové. Hosté se dostali čtvrthodinku před koncem do vedení, Glöckner ale přispěchal s pohotovým vyrovnáním.

„Je to třetí remíza v řadě v domácím zápase,“ připomněl po utkání trenér Benátek Radim Truksa a navázal: „Ze všech ale dnes bylo k vítězství nejblíž. Nemůžu žádnému hráči vytknout, že by hrál špatně a zápas neodmakal. Myslím, že jsme byli lepším týmem kombinačně i na šance. Na to se bohužel fotbal nehraje, musím dávat góly.“