„Já byl dlouho zapikaný v B třídě, takže jsem se trochu bál přesunu do krajského přeboru. Na druhou stranu myslím, že fotbalově jsem na to měl. To jsem snad i dokázal,“ vypráví po sezoně fotbalista, který byl dlouhá léta hráčem kladenského SK a později si zahrál za Braškov, Lhotu nebo Dobrovíz.

Jarošovy obavy se ale skutečně ukázaly jako liché. Opora Braškova z let minulých skončila mezi střelci krajského přeboru na čtvrtém místě. Lepší byli už jen Michael Azilinon z Poříčí nad Sázavou, Jiří Jeslínek z Klíčan a Radek Tomíček z Dobrovice, která z druhého místa postoupila do divize. Tomíček tak bude svůj střelecký apetit předvádět v příštím roce tam.

Že by snad i Jaroš měl myšlenky na to zahrát si ještě v nějaké vyšší soutěži? „Příští rok mi už bude třicet let, takže zas tak velké ambice nemám. Přestěhoval jsem se do Tuchlovic, takže mi vyhovuje, že si sbalím igelitku a dojdu si v klidu na hřiště. Máme super partu, jsem tu naprosto spokojený. Budu pokračovat tady,“ prozrazuje dvacetigólový střelec.

Těší ho ale zejména to, že se týmu podařilo v kruté sezoně udržet v krajském přeboru. Ten totiž opouští rovnou devět týmů, takže i Tuchlovice musely do konce bojovat o umístění. S 51 body nakonec skončily šesté.

„Jsme hrozně spokojení. Myslím, že jsme hráli i super fotbal a udělali jsme super sezonu. Příští rok bude sezona těžší, protože spadlo hodně divizních týmů. Záchrana bude základ, ale s týmem, který máme, můžeme hrát klidný střed,“ hlásí před nadcházejícím ročníkem Jaroš.

Tuchlovičtí si každopádně můžou mnout ruce. Před sezonou ulovili skvělou posilu, bez které by asi jen stěží hájili příčky zaručující udržení. Vždyť Jaroš se v mužstvu, které nastřílelo celkem 55 branek, staral o většinu produktivity. Druhý nejlepší střelec Václav Kraus nasázel hned o dvanáct gólů méně.

„Hrával jsem výš, ale za posledních sedm osm let jsem si určitě zahrál nejlepší fotbal. Z osobního hlediska to asi byla moje nejlepší sezona,“ uvědomuje si Jaroš.

