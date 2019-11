Zápas se vůbec nemusel uskutečnit, rozhodčího po dlouhém váhání přesvědčil delegát i hosté, kteří by po zbytečné cestě těžko hledali náhradní termín. Na rozmáčeném trávníku v celodenním dešti čvachtaly od kopaček gejzírky vody a zdálo se, že terén překáží více domácím.

Už v 5. minutě trefil hostující Zmeškal z malého vápna břevno a v 7. utekl po chybě domácího Zelinky sám na bránu Veliký a zakončil na bližší tyč.

Dobrovici se vůbec nedařilo, za poločas ani nevystřelila. „Jsem rozladěný a naštvaný z našeho špatného výkonu. Na tréninku děláme určité věci, které pak nepřeneseme do zápasu. Hráči to v šatně odkývají a pak hrají druhý poločas úplně stejně,“ mračil se trenér Pavel Klain. Ten nemohl využít potrestaného syna a Golovka pro pracovní vytížení.

„Bohužel Klain byl minule vyloučen a dnes hodně chyběl, zaměstná dva tři hráče soupeře a o to víc prostoru je pak pro spoluhráče,“ řekl Pavel Klain starší.

Lhota měla razantní nástup i do druhé půle, Bartoš po rohu vychytal Šalamouna a zázračně jednou rukou vyškrábl i Zmeškalovu ránu z otočky kolem beka. V 65. domácí brankář akrobaticky kryl i pokus Vincence a „nedáš – dostaneš“ se vyplnilo vzápětí. Kopeckého centr umístil zblízka pod břevno David Miškovský – 1:1.

Z vyrovnání se domácí dlouho netěšili, bývalý olomoucký ligový útočník Zdeněk Zmeškal holou hlavou napnul síť po centru Velikého. Ještě hůře to s Picavou vypadalo po druhé žluté pro Kořínka. Darem z nebes pak byla přísná penalta po strkanici v pokutovém území při dobrovické standardce. Z deště pod sprchy zamířil předčasně lhotský Pechr a sudí navíc nařídil penaltu. Tu sice David Miškovský neproměnil, ale z dorážky přece jen Tůmu překonal – 2:2.

Rozstřel trval nejkratší možný čas. Zatímco trojice hostů proměnila, za domácí střílel Vladyka vedle, Cigánek do břevna a Kopecký do brankáře. „Chtěli jsme jet na závěrečné derby do Kosmonos po dvou vítězstvích. Lhota dnes zahrála dobře, ale i tak převládá z výsledku rozčarování,“ dodal dobrovický trenér.

Dobrovice – Lhota 2:3 pk

Branky: 66. a 87. D. Miškovský – 7. Veliký, 69. Zmeškal, rozhodující PK Šalamoun. Rozhodčí: Hes. ŽK: 3:4. ČK: 75. Kořínek – 86. Pechr. Diváci: 44. Střely na bránu: 4:12. Rohy: 3:6.

Dobrovice: Bartoš – Zelinka (68. Haetchi), Murárik (30. Vejvoda), Macko, Vajgl – Cigánek, Vladyka, R. Miškovský, Kořínek – D. Miškovský, Kopecký.