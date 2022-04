„Tam jsme doplatili na absenci našich výborných hlavičkářů Nováka, Dolejše, Pařízka a propadl nám tam balón. Škoda, jinak než ze vzduchu by asi gól těžko padl," mínil manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Rejšice se vystřílely venku, Mělník pod sebe dostat nedokázaly

Týmu z Kladenska se už vyrovnat nepovedlo. Hra byla na konci rozkouskovaná a kromě jedné střely Stříbrského nemusel domácí gólman Bartoš nic vážného řešit. „Ve druhém poločase byli domácí možná trošku nebezpečnější, a tak si to vítězství o gól zasloužili," uznal Sádecký.

Domácí kormidelník Ondřej Murárik potvrdil vyrovnanost a náročnost duelu. „Výhra je cenná i s ohledem na to, kolik hráčů máme dlouhodobě zraněných,“ podotkl a souhlasil, že do přestávky si hosté užili více míče. „Přesto jsme je pustili do jediné šance, my si vytvořili dvě,“ vypočítal Murárik.

Druhý poločas byl z domácího pohledu lepší nejen co do počtu gólů „Dařilo se nám už lépe držet míč nahoře a vůbec s ním hráli více. Vypracovali jsme si i další šance a alespoň tu jednu proměnili. Vzadu jsme již Hřebeč do ničeho nepustili,“ těšilo Murárika, jehož parta tak zůstává dvě výhry zpět za vedoucí Velimí. Hřebeč je pátá.

Hradiště zničilo v novém oddílovém rekordu zoufalý Divišov

Dobrovice – Hřebeč 1:0 (0:0)

Branka: 66. Novák. Rozhodčí: Kaucký. ŽK: 3:3. Diváci: 111. Dobrovice: Bartoš – Prskavec, Vrána, Marek Sedláček, Pečínka – Novák, Michal Sedláček, Volf, Kořínek, Korec (75. Zelinka) – Tomíček (81. Miškovský), Volf (89. Černý).