Hned od začátku na trávníku dominovali domácí fotbalisté. První větší šanci ještě nepřesně zakončoval Kopecký, po třinácti minutách hry už ale Dobrovičtí vedli. Balon z pravé strany propadl až k zadní tyči, kde měl Radek Tomíček dost času i prostoru a zblízka prostřelil Rajnince v tuchlovické bráně.

Brzké vedení Dobrovici ještě víc nakoplo a často byly k vidění pohledné kombinace domácích hráčů, kteří ve středu hřiště rozebírali formaci soupeře, díky čemuž se jim pro ofenzivní výpady otevíraly křídelní prostory. Kořínek nalevo a Kopecký na opačné straně měli na krajích hřiště spoustu místa a táhli domácí útoky. Po jednom takovém zakončoval po centru zleva kapitán Miškovský, ale střílel jen slabě do brankáře hostí.

Až potom se do první větší šance dostali Tuchlovičtí a hned to bylo nebezpečné. Cabejšek na pravém křídle se štěstím přešel přes Murárika a z krkolomné pozice zakončoval. Jeho střela projela po zemi pod brankářem, narazila do tyče, od ní se odrazila do protější tyčky a potom už poskakující balon sebral gólman Kocmich.

Vzápětí Cabejšek opět překonal domácí defenzivu a centrem našel na penaltovém puntíku Žahoura. Jeho hlavičku ale Kocmich v domácí brance zalepil v rukavicích. Povedenou pasáž hostí zakončil střelou zpoza vápna nad břevno Pospíšil.

Prakticky z další akce potom domácí navýšili své vedení. Na krásný centr z pravé strany si před branku seběhl kapitán David Miškovský a přesnou hlavičkou k tyči překonal Rajnince.

Ještě před pauzou měly oba týmy po jedné šanci, domácí Kořínek ale placírkou z voleje minul a hostující Kraus zakončil individuální průnik ranou vedle branky. V poločase tak domácí vedli 2:0.

V úvodu druhého poločasu měli ještě jednu šanci hosté, Kedroňův centr vracel před branku Pospíšil, ale Pudilova hlavička nebyla přesná. Poté už převzali otěže domácí a prakticky až do konce zápasu útočili jen oni.

Na 3:0 navýšil druhou trefou v zápase Radek Tomíček, který se dostal k balonu po kiksu v hostující rozehrávce. Napoprvé sice domácí útočník trefil z vápna tyč, pokračoval ale v pohybu, našel si odražený balon a napodruhé už ho uklidil do sítě.

Vzápětí mu hattrick skvělým zákrokem sebral Rajninec. Po Kopeckého obloučku zachránil Tuchlovice na brankové čáře Brnovják a v další šanci napálil Kopecký jenom tyč. Čtvrt hodiny před koncem kombinovali domácí ve vápně soupeře, ale ke střele se nikdo neodhodlal.

Hodně vidět byli střídající hráči Dobrovice. Korec vysunul Tomíčka, který zblízka přestřelil, a vzápětí našel i Kopeckého, který tentokrát pro změnu nastřelil břevno.

Až v závěrečné desetiminutovce si domácí došli pro další góly. Další žolík Václav Kohout byl na hřišti ani ne minutu, když si seběhl za obranu na oblouček Kopeckého, obhodil Rajnince a zakončil do prázdné brány. Hned o minutu a půl později prošel po pravém křídle Semerák a centroval. Rajninec vyběhl na malé vápno, před ním se ale u bližší tyče zjevil znovu Kohout a hlavičkoval do prázdné brány.

„Měli jsme teď tři zápasy za nula bodů. Počítali jsme před tímto kolem s vyšším ziskem, ale situace byla taková. Měli jsme soupeře, se kterým jsme potřebovali vyhrát. A vyhráli jsme – řekl bych, že zaslouženě. Gólů mohlo padnout daleko víc. Musím kluky pochválit za zodpovědný výkon a nulu vzadu. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ zhodnotil sobotní utkání sportovní manažer Dobrovice Libor Novák.

Dobrovice se tak s celkem dvanácti body po sedmi kolech drží v horní polovině tabulky. V příštím kole čeká na tým z města cukru výjezd na hřiště Sokolu Nespeky.

FK Dobrovice – AFK Tuchlovice 5:0 (2:0, 13. a 53. Tomíček, 81. a 83. Kohout, 27. Miškovský). FK Dobrovice: Kocmich – Zelinka, Smetana, Murárik (78. Hůlka), Klain, Kopecký (81. Semerák), Kučera, Cigánek (66. Chaloupka), Kořínek, Miškovský (C) (66. Korec), Tomíček (80. Kohout). AFK Tuchlovice: Rajninec – Brnovják, Procházka, Tirol (46. Pilař), Mi. Pospíšil, Cabejšek (64. Červenka), Pudil, Kedroň (C), Novotný, Žahour (58. Kala), Kraus.