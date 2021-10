„Na to, jak je Český Brod dole, tak mě hodně překvapil běhavým fotbalem. Dá se říct, že to byl nejlepší soupeř, který sem na podzim přijel,“ vysekl hostům, kteří neměli na lavičce ani trenéra, domácí kouč Ondřej Murárik.

Hned v 8. minutě zmrazil favorita Makovský prudkou hlavičkou Kubišova centru do sítě – 0:1. Picava se nemohla chytit, její střelec Volf měl tentokrát zakleté kopačky a jak sám při odchodu do šaten prohlásil, gól by nedal ani za týden. Vzápětí po obdržené brance napálil z voleje pas Michala Sedláčka do břevna a ve 23. minutě poslal samostatný nájezd těsně vedle.

Dobrovice rychle otočila skóre, ve 30. minutě Novákův zpětný centr uklidil o břevno za čáru Michal Sedláček a hned nato domácí špílmachr připravil hezkým podebráním do běhu gól Kopeckému. Jenže vzápětí znovu udeřil Makovský po dlouhém výkopu brankáře a bylo srovnáno na 2:2.

„V prvním poločase nám nefungoval pohyb středové řady, museli jsme to přeskupit a druhou půli jsme měli pod kontrolou. Šancí bylo na dva zápasy, bohužel jsme jich hodně promarnili,“ dodal Ondřej Murárik.

Vítězný gól vsítil devatenáctiletý Martin Kopecký pěknou křížnou střelou do šibenice hned ve 49. minutě. Hosté mohli opět vyrovnat, když Ravizzovu hlavičku vyškraboval Kocmich a s dorážkou si poradili obránci na čáře.

Pak už se hrálo jen na jednu bránu. Dvě tutovky neproměnil zblízka Volf, střídající Tomíček po ťukesu s Kořínkem a Novákem napálil břevno. Trefil se pouze Michal Sedláček z velkého vápna a tak měl zápas nakonec tři dvougólové střelce.

V tabulce jsou vítězové v závěsu za suverénní Velimí a Klíčanami, které přijedou k cukrovaru za dva týdny k šlágru podzimu.

Dobrovice – Český Brod B 4:2 (2:2)

Branky: 34. a 49. Kopecký, 37. a 64. Michal Sedláček – 8. a 37. Makovský. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 2:0. Diváků: 135. Střely na bránu: 12:3. Rohy: 4:0.

Dobrovice: Kocmich – Novák (78. Černý), Marek Sedláček, Pečínka, Kořínek – Kopecký, Machů (46. Klain), Kučera (46. Tomíček), Michal Sedláček (86. Ištok) – Korec (74. Prskavec), Volf.

Český Brod B: Bína – Stejskal, Kohout, Hanzl (78. Dušek), Krombholz – Ravizza, Kubiš (71. Říha), Novotný, Kocourek (60. Šťastný), Makovský – Herzán (83. Hoznauer).

KAREL JEDLIČKA